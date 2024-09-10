Офіційно в Ірані не визнають факт передачі. Міністерство оборони цієї країни переконує, що вони нейтральні та не підтримують жодну з воюючих сторін. Але член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану відкрито визнав, що Росія отримує від них безпілотники та ракети. Натомість Ірану везуть сою та кукурудзу.

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У США обіцяють наслідки для Ірану

Ми надзвичайно стурбовані цією інформацією. Ми ясно дали зрозуміти з нашими партнерами по G7, що готові до дій, які можуть призвести до серйозних наслідків,

– сказав на брифінгу заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

Утім, він не деталізував, що за заходи мав на увазі.

Що говорять в МЗС України про передачу іранських ракет у Росію

9 вересня до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв'язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.



Іранському дипломату передали коментар МЗС України, який відомство зробило ще 7 вересня. Відповідно до повідомлення міністерства, з дипломатом говорили жорстко. Його попередили, що "підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".