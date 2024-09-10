Чому відповідь Ірану така важлива

Відразу після того, як стало відомо, що Іран передав Росії першу партію балістичних ракет, США проінформували про це союзників і запропонували ухвалити спільні заходи, які будуть пов'язані з покаранням Ірану.

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Важливо, що саме може зробити Вашингтон у ситуації, коли проти ісламської республіки впродовж багатьох років діють безпрецедентні західні санкції, і при цьому Іран здатний не просто виживати, а виготовляти зброю, якою він атакує Ізраїль і допомагає Росії у війні з Україною. Важливим питанням є масштаб відповіді.

Іран став першою країною, яка може отримати таку відповідь після того, як ракети до Росії постачалися з КНДР. Якісь нові заходи проти Північної Кореї США та союзники ухвалити не можуть, бо ця держава фактично ізольована між країнами цивілізованого світу. Вона може опиратися виключно на підтримку Китаю та на постачання військової техніки з Росії.

Кім Чен Ин не зацікавлений у збереженні життя власних громадян, які давно вже стали для його жорстокої династії виключно інструментом для задоволення власних амбіцій. Для КНДР, яка до того ж ще має власну ядерну зброю, сигнали з Заходу не мають ніякого значення.

З Іраном інша ситуація – він зацікавлений у збереженні співпраці принаймні з європейськими країнами. Разом з цим виникає питання про те, чи може бути відповідь Ірану силовою. Тегеран дестабілізує ситуацію не лише в межах російсько-української війни, але й в рамках кризи на Близькому Сході. Вже зараз іранські аятоли готуються до нового удару по Ізраїлю після того, як їхня попередня атака на єврейську державу зазнала повного фіаско внаслідок дій США.

Можна використати можливості Ізраїля, який і без американських пропозицій був би готовий завдати удару по Ірану, який створив би серйозні проблеми для іранської армії у наступні роки.

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Однак для такого удару Ізраїлю потрібні серйозні гарантії безпеки від США і усвідомлення того, що США прагнуть цього удару, і Єрусалиму не доведеться виправдовуватися за нього. Усе це потребує взаємодії та готовності США не до деескалації, а якраз нової ескалації.

Якщо Іран не зазнає якихось дійсно серйозних заходів через постачання зброї Росії, то буде створений реальний прецедент для постачання Росії зброї іншими державами, які усвідомлять, що Захід нічого не може реально протиставити такому постачанню.

Питання буде полягати виключно в тому, чи якась держава цінує свою залежність від європейських країн або співпрацю з ними чи вважає, що така співпраця не має серйозного значення у порівнянні з конфронтацією демократій та диктатур.

Китай уважно стежить за реакцією Заходу

Пекін зараз утримується від прямого постачання зброї Росії, і постачає лише компоненти, які потрібні для російського ВПК. Китай намагається зменшити реальну інформацію про постачання таких компонентів, бо боїться західних санкцій проти своїх компаній. Пекін усвідомлює, що економічний розрив з Заходом може привести до серйозних наслідків для китайської економіки.

Однак, якщо Китай переконається, що Захід не може суворо покарати Іран за пряме постачання балістичних ракет до Росії, то у нього може виникнути питання – а чим він ризикує, якщо постачає зброю до Росії?

Питання Ірану може стати найсерйознішим прецедентом у подальшому розвитку подій на російсько-українському фронті та у ролі, яку США і союзники будуть грати у світі. Якщо Іран отримає серйозного стусана за свої агресивні дії, то в аятол в Тегерані зменшиться бажання постачати нові партії ракет для російського режиму.