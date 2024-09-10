Бонуси дронових атак по Росії

Ці дрони стали дуже ефективними, але що найголовніше – вони економічно ефективні.

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Російські окупанти накопичили значну кількість ракет для комплексів "С-300" і трохи для "С-400", якими вони періодично обстрілюють Україну. Точність цих ракет невелика, але для ударів по цивільній інфраструктурі – вистачає. Цих ракет станом на травень цього року у ворога було 10 тисяч.

Звісно, що Росія не всі їх може витратити. Основна частина буде збережена для охорони резиденцій Владіміра Путіна, але решту вистрілюватимуть по Україні.

Ракета для "С-300" коштує від пів мільйона до 2 мільйонів доларів. Український дрон, який долітає до Росії, залежно від дальності, може коштувати від 15 до 200 тисяч доларів. Тобто летить дрон за 20 тисяч доларів, а його змушені збивати ракетою, яка вартує у сто разів дорожче. Так створюється ситуація, в якій зменшується кількість ударів по Україні.

В українських дронів є ще одна особливість – при польоті вони здійснюють детальну та глибоку розвідку по Росії.

Є ще одні бонуси від дронових ударів – якщо дрони влучають по аеродрому і потрапляють хоча б по одному літаку (а літак може коштувати від 5 до 25 мільйонів доларів), то вся дронова атака повністю окуповується.

Економічне протистояння

Росія цим дроновим атакам практично не протистоїть, бо розуміє замисел України й економить ракети. Тобто відбувається економічне протистояння.

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В економічному протистоянні важлива наявність союзників. Захід трохи гальмує, але все ж дає Україні необхідні ресурси для стримування та виснаження Росії. То ж на виробництво дронів гроші будуть, тим більше, що це виробництво локалізоване в Україні. Усе це говорить про те, що атаки дронами є ефективними.

Важливий елемент цих дронових атак полягає і в тому, що вони демонструють російському суспільству, що все йде "за геніальним планом Путіна".