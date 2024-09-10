Бонусы дроновых атак по России

Эти дроны стали очень эффективными, но что самое главное – они экономически эффективны.

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Российские оккупанты накопили значительное количество ракет для комплексов "С-300" и немного для "С-400", которыми они периодически обстреливают Украину. Точность этих ракет небольшая, но для ударов по гражданской инфраструктуре – хватает. Этих ракет по состоянию на май этого года у врага было 10 тысяч.

Естественно, что Россия не все их может потратить. Основная часть будет сохранена для охраны резиденций Владимира Путина, но остальные будут выстреливать по Украине.

Ракета для "С-300" стоит от полумиллиона до 2 миллионов долларов. Украинский дрон, который долетает до России, в зависимости от дальности, может стоить от 15 до 200 тысяч долларов. То есть летит дрон за 20 тысяч долларов, а его вынуждены сбивать ракетой, которая стоит в сто раз дороже. Так создается ситуация, в которой уменьшается количество ударов по Украине.

В украинских дронов есть еще одна особенность – при полете они осуществляют детальную и глубокую разведку по России.

Есть еще одни бонусы от дроновых ударов – если дроны попадают по аэродрому и попадают хотя бы по одному самолету (а самолет может стоить от 5 до 25 миллионов долларов), то вся дроновая атака полностью окупается.

Экономическое противостояние

Россия этим дроновым атакам практически не противостоит, потому что понимает замысел Украины и экономит ракеты. То есть происходит экономическое противостояние.

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В экономическом противостоянии важно наличие союзников. Запад немного тормозит, но все же дает Украине необходимые ресурсы для сдерживания и истощения России. Так что на производство дронов деньги будут, тем более, что это производство локализовано в Украине. Все это говорит о том, что атаки дронами являются эффективными.

Важный элемент этих дроновых атак заключается и в том, что они демонстрируют российскому обществу, что все идет "по гениальному плану Путина".