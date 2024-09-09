Итоги первого месяца операции Украины в Курской области

Силы обороны Украины заставили оттянуть часть сил и средств оккупантов с других участков зоны боевых действий в Украине в Курскую область.

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По состоянию на 6 августа в Курской области России находилась вражеская группировка численностью до 10 тысяч бойцов. По состоянию на 6 сентября – это 35 тысяч бойцов. В частности, говорится о подразделениях:

дважды утилизированной 155 отдельной бригады морской пехоты;

56-го десантно-штурмового полка, что сейчас находится в крайне подавленном положении;

810 ОБр МП, что год стачивала зубы о кремень в Крынках, потом была отправлена на Покровское направление, а после брошена в Курскую область;

11 ОДШБр;

488 мотострелковый полк из состава 144 мотострелковой дивизии;

71 МСП;

38 ОМСБр;

64 ОМСБр;

200 ОМСБр;

бригада "Пятнашка" на границе Курской и Белгородской областей;

поговаривают, что там есть еще какой-то "Ахмат", но его никто из Сил обороны Украины пока не встречал.

Крайне интересный момент относительно потерь. Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил количество потерь оккупационного войска именно в Курской области – это 6 тысяч тел убитыми и ранеными. С учетом нынешнего состава 35 тысяч и 6 тысяч потерь, общая численность ресурса россиян, задействованного в Курской области, за месяц составила 41 тысяча тел.

По состоянию на ныне, оккупанты, несмотря на усиление Курской группировки, не могут стабилизировать ситуацию и продолжают терять территорию. Они будут вынуждены гнать еще силы и средства из зоны боевых действий в Украине в Курскую область, увеличивая контингент минимум до 50 тысяч бойцов.

Силы обороны Украины перерезали ближайшую и важнейшую рокадную "железную дорогу" – через Суджу, тем самым нарушив железнодорожную логистику. Параллельно была нарушена и автомобильная логистика, контролем ряда трасс в Курской области и частичным огневым воздействием даже по Е-38 – основной автомобильной артерии из Курска в Рыльск. Фактически, контролируемая территория на Курщине позволяет наносить удары вглубь территории России.

СОУ взяли под контроль крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, что является очень важным козырем.

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В первые дни Курской операции российские представители заявляли о прекращении любых переговоров с Украиной, в частности по обмену пленными. 24 августа прошел обмен 115 на 115. Российское руководство вынуждено идти на контакты, с учетом колоссального количества пленных, которых захватили СОУ.

И важный аспект – тотальный репутационный удар по России, уровня которого не было со времен Второй мировой войны. Хотя в 1969 году Китай на острове Даманский провел операцию на территории СССР. Но все же, факт остается фактом. Курская операция СОУ унизила Россию так, как никто и никогда ее не унижал. Поделать с этим она ничего не может, что является еще большим унижением. Это бессилие, которое увидели все. Абсолютно все.