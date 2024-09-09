Харрис для победы нужно быть "не хуже"

Ей не пришлось для этого демонстрировать какие-то исключительные качества, предлагать обществу прорывные идеи.

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Просто в ретроспективе оказалось, что поединок Дональда Трампа и Джо Байдена был, прежде всего, соревнованием их антирейтингов. Когда одного из них просто "вывели из избы", автоматически оказалось преимущество "никакой" Харрис.

Конечно, такой поворот событий выбил из колеи Трампа, который уверенно шел к победе, шансы на которую росли после каждого появления на публике беспомощного Байдена. Теперь, чтобы вернуть позицию лидера, ему надо выигрывать назначенные на 10 сентября дебаты нокаутом как 2 месяца назад. А Харрис для закрепления своего лидерства достаточно будет лишь общего впечатления "она была ничуть не хуже".

Традиционного трамповского хамства для победы нокаутом мало. Нужна серьезная содержательная фактура. Судя по ряду последних громких заявлений Трампа на тему Ближнего Востока, его штаб нащупал слабое место в позиции демократов и вооружил своего кандидата серьезной аргументацией на предстоящих дебатах.

Трамп обвиняет Администрацию Байдена фактически в предательстве важнейшего союзника США на Ближнем Востоке. Можно не соглашаться именно с такой формулировкой, но очень трудно понять бесконечное шамканье уходящего президента: "Только бы не было войны", "Самое главное избежать эскалации и не допустить региональной войны".

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Какой чертовой эскалации и региональной войны опасается формальный лидер Свободного мира, когда империя Абсолютного Зла (Россия, Иран, КНДР) уже ведет против Свободного мира 4-ю мировую войну, пытаясь уничтожить два героических свободолюбивых народа – Украину и Израиль?

Две рекомендации для госпожи вице-президента

Во-первых, ей как претенденту необходимо дистанцироваться от действующего президента. Она не может в течение еще двух месяцев избирательной кампании отвечать за каждое его новое высказывание или решение. Она должна напомнить и своему оппоненту на дебатах и американским избирателям, что ее фамилия – Харрис, а не Байден.

Ей надо четко сформулировать свою более произраильскую позицию, не оглядываясь, как дедушка Байден, на апологетов "ХАМАСа" среди функционеров демократической партии – прогрессистов и исламистов. Харрис потеряет их голоса, но приобретет больше среди рядовых избирателей, 75% которых требуют большей поддержки Израиля.

Во-вторых, согласившись во многом с произраильским нарративом Трампа, она может и должна перейти в решающую контратаку, справедливо обвинив того в лицемерии и жалком и позорном плазу перед кремлевским серийным убийцей.

В самом деле, справедливо критикуя Байдена за недостаточную поддержку Израиля, Трамп одновременно утверждает, что своей безудержной поддержкой Украины Байден поставил мир на грань ядерной войны.

Трамп очень настойчив и последователен в своем агрессивном украинофобстве. Ближайшие к нему люди в течение полугода блокировали в Конгрессе закон о военной помощи Украине, поставив ее на грань военного поражения. Самый активный из этих мерзавцев был вознагражден номинацией на должность вице-президента.

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Дебаты как возможность для Харрис показать, кто главный

Позиция истеблишмента республиканской партии и большинства конгрессменов-республиканцев прямо противоположная. Лидеры трех ведущих комитетов Палаты предложили на рассмотрение Конгресса Proposed Plan for Victory in Ukraine (план победы Украины – 24 Канал).

Курскую операцию ВСУ встретили в Конгрессе США с энтузиазмом. Партийная делегация Конгресса во главе с сенаторами Грэмом и Блументалем посетила Киев, где они охарактеризовали ее как блестящую и историческую После встречи с Владимиром Зеленским они знали, что будут убеждать Администрацию принять настоятельные пожелания президента Украины:

снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России;

предоставить Украине дополнительные средства ПВО;

передать значительное количество современных самолетов с экипажами из натовских пилотов-добровольцев.

Зеленский объявил, что на следующей неделе он прибывает в Вашингтон со своим планом победы и собирается обсудить имплементацию этого плана с Байденом, Харрис и Трампом. Дебаты 10 сентября дают Харрис прекрасную возможность наглядно продемонстрировать не только президенту Украины, а всему миру, кто из трех адресатов Зеленского сегодня главный и готов в роковые минуты взять на себя роль лидера Свободного мира: "Спасибо, господин президент, я принимаю ваш план. Отныне это наш план нашей победы".

И последнее, но не менее важное – обеспечить себе победу на выборах 5 ноября, убедив голосовать за нее самую большую на сегодня группу избирателей, которые колеблются или не определились, – проукраинских республиканцев.