Несмотря на обстрелы, отсутствие электричества и постоянные сигналы тревоги, медики продолжают свою работу – лечат и спасают наши жизни. Какие цифровые сервисы уже работают и позволяют это делать быстрее и эффективнее – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Больничный перестал быть "сбором печатей"

Уже мало кто помнит, как для получения больничного нужно было еще побегать по этажам, собирая нужные печати. Но эти времена в прошлом.

Сегодня документ, что является основанием для получения больничного, называется медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН). Его формирует врач в электронной системе здравоохранения, учитывая состояние пациента. МВТН автоматически попадет в электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, содержащий МВТН, формируется электронный листок нетрудоспособности – документ, по которому начисляются выплаты.

еМалятко: время ребенку, а не в очередях за справкой

Еще один успешный пример изменения процессов – медицинское заключение о рождении и еМалятко. Сервис позволяет родителям новорожденного ребенка по одному заявлению получить до 9 государственных услуг.

Как он работает?

После появления ребенка на свет врач формирует медицинское заключение о рождении. Этот электронный документ подтверждает факт рождения ребенка женщиной.

Матери ребенка сразу поступает смс на телефон – с номером медицинского заключения о рождении, который используется при подаче заявления на комплексную услугу "еМалятко" или для регистрации ребенка в ГРАГСГ.

Далее мать или отец ребенка самостоятельно на портале Дия или с помощью администратора услуги в роддоме, или в ЦНАП, или лично в органах ДРАЦСГ подает заявление на получение комплексной услуги "еМалятко", в том числе выбирая удобный способ получения свидетельства о рождении ребенка.

Получение социальных выплат можно оформить или через комплексную услугу "еМалятко" (нужно только указать номер своего счета), или подать заявку онлайн на ресурсе Минсоцполитики.

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Неонатальный скрининг – заботливая цифровая забота о здоровье малыша

Цифровая забота о новорожденном не ограничивается сервисом еМалятко. Уже в первые дни жизни маленьким украинцам проводят исследования по расширенному неонатальному скринингу на 21 редкое заболевание. Это комплексное обследование, которое проводят для выявления наследственной и врожденной патологии у младенцев. Для эффективного лечения большинство редких болезней нужно выявить в течение 10 дней. Это позволяет применить терапию, которая позволит остановить развитие болезни или и полностью нивелировать ее проявления.

Процесс является автоматизированным. Это позволяет быстро обмениваться информацией между центрами скрининга и фиксировать ее в электронной медицинской карте пациента.

Цифровые COVID-сертификаты как инструмент для борьбы с заболеваемостью

Все больше автоматизируются и процессы контроля за заболеваемостью. Во время пандемии коронавируса в Украине заработал цифровой COVID-сертификат. Украина смогла быстро построить инфраструктуру для получения сертификатов и внедрить мгновенный обмен данными между другими странами. Украина стала одной из первых за пределами ЕС кто получил признание своих цифровых документов.

Теперь COVID-сертификаты используются в рамках Глобальной сети цифровых документов здравоохранения ВОЗ, которая охватывает и Доверительную сеть здравоохранения ЕС.

Выбирать семейного врача можно будет онлайн

Шаг за шагом вот уже совсем скоро каждый украинец будет иметь возможность выбрать семейного врача, терапевта или педиатра и самостоятельно заключить с ним декларацию онлайн. Это один из первых сервисов, что внедряется в личном кабинете пациента.

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Здесь же при необходимости пациент сможет обновить свои персональные данные (к примеру, номер телефона или фамилию после бракосочетания/развода) без посещения врача.

Цифровое пространство – безграничное, поэтому продолжаем работать над тем, чтобы технологии помогали украинцам быть здоровыми.