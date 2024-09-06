Россия пытается подорвать волю к сопротивлению в Украине

500 тысяч в распоряжении России недостаточно, чтобы уничтожить нашу группировку, охватить страну и держать ее в повиновении. Масштаб и сложность задач несоизмерима с имеющимися возможностями, как бы наш противник не пытался убедить себя, нас и международную аудиторию.

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Собственно, поэтому противник реализует комплексную стратегию истощения Украины – сочетанием военных (действия на фронте и удары в тыл) и невоенных инструментов (информационные кампании), чтобы подорвать волю к дальнейшему сопротивлению. Именно на комплексную стратегию истощения делает ставку Москва, отказываясь от любых переговоров.

Россия хочет заставить работать в другом направлении положительную динамику 2022 года. Свои локальные успехи на фронте вместе с ударами по нашему тылу враг стремится использовать для подрыва настроений в тылу и среди наших партнеров, создавая основы для новых локальных успехов на фронте. Чтобы в конце концов размыть окончательно два консенсуса:

о том, что Украина должна реализовывать оборону так, чтобы враг терял средства и силы быстрее, чем восстанавливается, чтобы гарантировать стабильность урегулирования;

что партнеры должны помогать Украине в рамках реализации права на самооборону.

При том, что Россия (так же как и Украина) сталкивается с вызовом поддержания соответствующей интенсивности войны. Прежде всего путем привлечения дополнительных сил без проведения новой масштабной мобилизации, которая означает новые социальные и политические вызовы для страны.

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Как следствие, понимая план России и ограничения в которых противник вынужден действовать, Украина, несмотря на весь негатив и сложность, имеет возможность и эту теорию победы противника поставить под сомнение. Вызов для нас в том, чтобы негативную динамику стабилизировать и заставить работать в позитивное направление.

Это требует выполнения домашнего задания по более качественному комплектованию, подготовке и применению сил, а также дальнейшее привлечение нужных ресурсов для оборонительной операции по фронту и обеспечения функционирования тыла. Да, это делать труднее чем в 2022 или 2023 годах, но это не такая задача, которую невозможно решить.

Держим строй. Противник не всемогущ, как бы ни пытался себя показать. У нас есть все шансы получить приемлемый результат, даже с имеющимися ограничениями.