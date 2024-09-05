Военный преступник, который находится в международном розыске Международного уголовного суда, Владимир Путин, ответственный за гибель десятков тысяч украинцев и миллионы сломанных украинских судеб (больше, чем население Монголии), побывал в Монголии.

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До этого он был с визитом в Азербайджане. Но в отличие от Монголии, Азербайджан не имел обязательств по аресту Путина, а вот в Улан-Баторе на него должны были надеть наручники. Но...

Начнем с белого

На Путина по прибытии в Улан-Батор надевают наручники. Он арестован. Что дальше?

С севера Монголия граничит с Россией, с юга – с Китаем. Возникает вопрос, как военного преступника Путина будут вывозить из Монголии до суда? Через воздушное пространство России, или воздушное пространство Китая, который явно не заинтересован в таком развитии событий?

Военный преступник Путин остается на территории Монголии, и Россия начинает военную кампанию против "монголо-нацистов" со всей предполагаемой исторической частью о том, что это противостояние веков, монголы исконные враги "великорусов" и вообще – в Монголии ограничивают русскоязычное население!

Монголия – это очень большая страна с очень небоеспособной армией. Если сравнить фазу активных боевых действий в Украине с потенциалом монгольской армии, то это примерно на неделю активных боевых действий. А потом – городские бои в Улан-Баторе.

Собственно, вопрос, а чего же вы на самом деле хотели от Монголии? И ответ здесь больше касается раздела – черное.

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Черное

Так, в Монголии достаточно не простая ситуация – арестуем Путина, а что дальше? Банально, но как его вывести с территории страны и передать в Гаагу?

Но Путина в Улан-Баторе встречал почетный караул, была проведена официальная церемония, уложена красная ковровая дорожка, была официальная встреча с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который еще в 2023 году официально пригласил Путина в страну во время встречи в Пекине.

Через некоторое время в западной прессе начали появляться комментарии некоторых монгольских дипломатов, как всегда, неназванных, которые объясняют то, что арест был невозможен, потому что Монголия является энергозависимой страной. И, честно говоря, это правда, Монголия тотально зависит от России в вопросах энергоресурсов. Но это самое тупое, что могло прийти в голову западным журналистам, которые выдумали какого-то монгольского дипломата, который им это все рассказал. Суть была совсем в другом, и она описана выше.

Президент Монголии был готов на все ради сиюминутной выгоды

Но зачем приглашать в свою страну и официально встречать того, чей визит создаст волну возмущения и недоверия? Чтобы потом оправдываться? Не хватило встречи в Пекине или даже лично Ухнаагийн Хурэлсух не мог слетать в Москву, вместо создания такого прецедента? Нет, не мог, потому что ради сиюминутной выгоды он готов вылизывать подошвы военного преступника, как это было в период Второй мировой войны с Гитлером.

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Ухнаагийн Хурэлсух прогнулся под военного преступника, который входит в мировую историю как убийца и маньяк. Неплохое такое соседство в хронологии за сентябрь 2024 года для президента большой страны, о которой раньше знали в основном по завоеваниям Темуджина, а сейчас вспомнили о феноменальном акробатическом прогибе Хурэлсуха.

Собственно, для всего мира есть разнообразие оттенков черного и белого, а для нас только черное и белое. Мы имеем на это полное право, в отличие от остальных. Если кто-то хочет обжаловать, может снять квартиру в Северной Салтовке, Харькове и пожить там с полгода.