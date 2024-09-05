Воєнний злочинець, який перебуває у міжнародному розшуку Міжнародного кримінального суду, Владімір Путін, відповідальний за загибель десятків тисяч українців та мільйони зламаних українських доль (більше, ніж населення Монголії), побував у Монголії.

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До того він був із візитом в Азербайджані. Але на відміну від Монголії, Азербайджан не мав зобов'язань щодо арешту Путіна, а ось в Улан-Баторі на нього мали надіти наручники. Але...

Почнемо з білого

На Путіна після прибуття в Улан-Батор надягають наручники. Він заарештований. Що далі?

З півночі Монголія межує з Росією, з півдня – з Китаєм. Виникає питання, як воєнного злочинця Путіна вивозитимуть із Монголії до суду? Через повітряний простір Росії, чи повітряний простір Китаю, який явно не зацікавлений у такому розвитку подій?

Воєнний злочинець Путін залишається на території Монголії, і Росія розпочинає військову кампанію проти "монголо-нацистів" з усією передбачуваною історичною частиною про те, що це протистояння століть, монголи споконвічні вороги "великорусів" і взагалі – у Монголії обмежують російськомовне населення!

Монголія – це дуже велика країна з дуже небоєздатною армією. Якщо порівняти фазу активних бойових дій в Україні з потенціалом монгольської армії, то це приблизно на тиждень активних бойових дій. А потім – міські бої в Улан-Баторі.

Власне, питання, а чого ж ви насправді хотіли від Монголії? І відповідь тут більше стосується розділу – чорне.

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Чорне

Так, у Монголії досить не проста ситуація – арештуємо Путіна, а що далі? Банально, але як його вивести з території країни та передати до Гааги?

Але Путіна в Улан-Баторі зустрічала почесна варта, була проведена офіційна церемонія, покладена червона килимова доріжка, була офіційна зустріч з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом, який ще 2023 року офіційно запросив Путіна в країну під час зустрічі в Пекіні.

Через деякий час у західній пресі почали з'являтися коментарі деяких монгольських дипломатів, як завжди неназваних, які пояснюють те, що арешт був неможливий, бо Монголія є енергозалежною країною. І, чесно кажучи, це правда, Монголія тотально залежить від Росії в питаннях енергоресурсів. Але це найтупіше, що могло спасти на думку західних журналістів, які вигадали якогось монгольського дипломата, який їм це все розповів. Суть була зовсім в іншому, і вона описана вище.

Президент Монголії був готовий на все заради миттєвої вигоди

Але навіщо запрошувати до своєї країни та офіційно зустрічати того, чий візит створить хвилю обурення та недовіри? Щоб потім виправдовуватися? Не вистачило зустрічі в Пекіні чи навіть особисто Ухнаагійн Хурелсух не міг злітати до Москви, замість створення такого прецеденту? Ні, не міг, бо заради миттєвої вигоди він готовий вилизувати підошви воєнного злочинця, як це було в період Другої світової війни з Гітлером.

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Ухнаагійн Хурелсух прогнувся під воєнного злочинця, який входить у світову історію як убивця та маніяк. Непогане таке сусідство в хронології за вересень 2024 року для президента великої країни, про яку раніше знали в основному за завоюваннями Темуджина, а зараз згадали про феноменальний акробатичний прогин Хурелсуха.

Власне, для всього світу є різноманітність відтінків чорного та білого, а для нас лише чорне та біле. Ми маємо на це повне право, на відміну від решти. Якщо хтось хоче оскаржити, може винайняти квартиру у Північній Салтівці, Харкові та пожити там з пів року.