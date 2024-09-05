Попри це з початку повномасштабного вторгнення кількість нових малих підприємств зросла на 16%, а великих – на 3%, згідно з даними Державної служби статистики. Але саме ті, які створюють інновації, і мають велику перевагу в перегонах.

Читайте також Наступного року нас чекають "неймовірні історії" з Білорусі

Значення "фасадних" інновацій і того, що "під капотом"

Сьогодні інновації – головна умова для бізнесу, який хоче залишатися актуальним для своїх клієнтів і прагне розвитку. Це доводить дослідження компанії Accenture, яке показало, що інновативні компанії збільшували свій дохід у 6,5 раза швидше за своїх конкурентів в один і той самий проміжок часу. Так вони стають у 2 рази прибутковішими за бізнеси, що відстають.

Нові продукти, підходи, методи роботи чи продажів – це все може бути інновацією для компанії. Кожна оновлена деталь може змусити увесь механізм працювати краще. Наприклад, цифровізація документообігу може прибрати тисячі годин роботи з паперами, звільнивши їх для більш продуктивних завдань.

Та часто такі зміни потребують довгого впровадження: планування, тестування, адаптації. Той, хто системно шукає інноваційні шляхи розвитку, розуміє, що цикл інновацій – це мінімум 5 років, і чим більші масштаби бізнесу, тим довше це може тривати. Саме тому деякі інновації можуть здаватися "фасадними", адже вони дуже нескоро починають впливати на кінцевого споживача.

Але компанія може мати "під капотом" безліч проєктів, які не завжди можуть побачити та оцінити ті, хто над ними не працює; водночас ці проєкти часто є досить ґрунтовними та впливовими.

Наприклад, про нові технології обробки їжі під високим тиском (НРР) знають далеко не всі споживачі, але більшість розуміє, що вони можуть купити цю їжу в супермаркеті, розігріти та одразу смачно поїсти.

Як R&D може змінити споживацьку звичку і навіть сформувати її з нуля

Варто усвідомлювати, що інновація – це спосіб впливу компанії не лише на себе, а й на весь ринок загалом. Бізнес здатний змінити споживацьку звичку чи взагалі формувати її з нуля, якщо він протягом певного часу інвестує в R&D: у маркетинг, дослідження, розробку. У результаті ж компанія, що вплинула найбільше на свого покупця, залишається у виграші.

Опитування 2023 року від Європейського Банку Інвестицій серед компаній ЄС показує, що понад 70% компаній використовують щонайменше одне інновативне рішення у своїх бізнес-процесах. Вони вважають, що інновативність допоможе їм стати більш конкурентноспроможними.

Водночас для багатьох українських компаній розробка нових рішень не є серед пріоритетів – на тлі викликів війни, падіння попиту, зростання цін на сировину, блекаутів тощо. Багато українських бізнесів просто не мають фінансової можливості інвестувати в інновації – таких 42%, згідно з опитуваннями Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Зауважте Що не так із західними планами про закінчення війни в Україні

Лише 23% компаній на ринку стверджують, що інновації все ще актуальні для них. Можна також помітити, що чим більша за розміром компанія, тим вона зацікавленіша у власному розвитку. Наприклад, МХП протягом 2022 – 2023 воєнних років інвестувала понад 390 мільйонів доларів у розвиток бізнесу в Україні та за кордоном.

Світові тренди в українському контексті

Найголовніший тренд у світі – це, звісно ж, штучний інтелект. На щастя, його розповсюдженість дозволяє користуватися ним навіть у найменших завданнях для більшості працівників. Це оптимізує роботу бізнесу. Також чат-боти для обслуговування клієнтів та аналітичні інструменти для оптимізації бізнес-процесів набирають більшої популярності.

Сподіваюся побачити у майбутньому ще глобальний розвиток ШІ на українському ринку. Наприклад, ми вже декілька років керуємо мікрокліматом у пташниках за допомогою ШІ, для якого проводився збір даних понад 3 роки.

Але є й інший тренд – клієнтоцентризм, коли все більшої ваги набирає бачення комфорту та досвіду клієнта. Український бізнес, особливо у часи загострення війни, демонструє, наскільки він цінує людей, які йому довіряють. І це не може не радувати.

Також український бізнес все більше інтерналізується, що означає ще суворішу конкуренцію, з більшими гравцями. Нові рішення можуть виділити наші компанії на світовому ринку, забезпечивши таке потрібне нам зростання економіки у вигляді нових клієнтів, партнерства та інвестицій.

Інновації починаються з візії

Бізнеси, які хочуть розвиватися, мають чітко зрозуміти себе, свої цінності та філософію, свої процеси та цілі.

При цьому справді проривні інноваційні сервіси та продукти часто народжуються не з конкретних метрик чи економічних розрахунків, а з глибокої візії майбутнього. Візія – це стратегічне бачення, яке засноване на власному досвіді й допомагає розуміти ринок зараз і те, яким він буде завтра. Вона дозволяє компаніям створювати рішення, які можуть здаватися нереалістичними або навіть неможливими в поточному контексті, але гарантовано відіграють свою роль у перспективі.

Важливо У наступні 2 місяці обстрілів буде більше

Візію неможливо виміряти кількісними показниками чи фінансовими прогнозами. Тому компанії, які покладаються виключно на числові метрики при оцінці інноваційних ідей, ризикують пропустити по-справжньому революційні можливості.

Так, сильна компанія приваблює більше талантів, готових її розвивати та розв'язувати складні завдання. Але інновації не завжди створюються лише людьми, найнятими безпосередньо для цього. Я мав досвід роботи як з професійним відділом R&D, так і з працівниками на виробництві, які доносили інноваційні ідеї, що потім значно покращували показники. Головне – дати зрозуміти команді, що компанія вітає і заохочує такі ініціативи.

Інновації = сильний бізнес = сильна держава

Важливо, щоб компанії продовжували пошук інноваційних рішень. Ті, хто впораються зараз, не лише виживуть, а й отримають значну перевагу на ринку. Окрім того, інновації змінюють загальний ринок на краще – споживач отримує якісніший сервіс чи продукт. З цією умовою бізнес стане справжньою опорою для країни в такі суворі й надскладні часи.