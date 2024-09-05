Несмотря на это с начала полномасштабного вторжения количество новых малых предприятий выросло на 16%, а крупных – на 3%, согласно данным Государственной службы статистики. Но именно те, которые создают инновации, и имеют большое преимущество в гонке.

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Значение "фасадных" инноваций и того, что "под капотом"

Сегодня инновации – главное условие для бизнеса, который хочет оставаться актуальным для своих клиентов и стремится к развитию. Это доказывает исследование компании Accenture, которое показало, что инновационные компании увеличивали свой доход в 6,5 раза быстрее своих конкурентов в один и тот же промежуток времени. Так они становятся в 2 раза прибыльнее бизнесов, отстающих.

Новые продукты, подходы, методы работы или продаж – это все может быть инновацией для компании. Каждая обновленная деталь может заставить весь механизм работать лучше. Например, цифровизация документооборота может убрать тысячи часов работы с бумагами, освободив их для более продуктивных задач.

Но часто такие изменения требуют долгого внедрения: планирования, тестирования, адаптации. Тот, кто системно ищет инновационные пути развития, понимает, что цикл инноваций – это минимум 5 лет, и чем больше масштабы бизнеса, тем дольше это может длиться. Именно поэтому некоторые инновации могут казаться "фасадными", ведь они очень нескоро начинают влиять на конечного потребителя.

Но компания может иметь "под капотом" множество проектов, которые не всегда могут увидеть и оценить те, кто над ними не работает; одновременно эти проекты часто являются достаточно основательными и влиятельными.

Например, о новых технологиях обработки пищи под высоким давлением (НРР) знают далеко не все потребители, но большинство понимает, что они могут купить эту пищу в супермаркете, разогреть и сразу вкусно поесть.

Как R&D может изменить потребительскую привычку и даже сформировать ее с нуля

Стоит осознавать, что инновация – это способ влияния компании не только на себя, но и на весь рынок в целом. Бизнес способен изменить потребительскую привычку или вообще формировать ее с нуля, если он в течение определенного времени инвестирует в R&D: в маркетинг, исследования, разработку. В результате же компания, повлиявшая больше всего на своего покупателя, остается в выигрыше.

Опрос 2023 года от Европейского Банка Инвестиций среди компаний ЕС показывает, что более 70% компаний используют по меньшей мере одно инновационное решение в своих бизнес-процессах. Они считают, что инновационность поможет им стать более конкурентноспособными.

В то же время для многих украинских компаний разработка новых решений не является среди приоритетов – на фоне вызовов войны, падение спроса, рост цен на сырье, блэкаутов и тому подобное. Многие украинские бизнесы просто не имеют финансовой возможности инвестировать в инновации – таких 42%, согласно опросам Института экономических исследований и политических консультаций.

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Только 23% компаний на рынке утверждают, что инновации все еще актуальны для них. Можно также заметить, что чем больше по размеру компания, тем она заинтересована в собственном развитии. Например, МХП в течение 2022 – 2023 военных лет инвестировала более 390 миллионов долларов в развитие бизнеса в Украине и за рубежом.

Мировые тренды в украинском контексте

Самый главный тренд в мире – это, конечно же, искусственный интеллект. К счастью, его распространенность позволяет пользоваться им даже в малейших задачах для большинства работников. Это оптимизирует работу бизнеса. Также чат-боты для обслуживания клиентов и аналитические инструменты для оптимизации бизнес-процессов набирают большую популярность.

Надеюсь увидеть в будущем еще глобальное развитие ИИ на украинском рынке. Например, мы уже несколько лет управляем микроклиматом в птичниках с помощью ИИ, для которого проводился сбор данных более 3 лет.

Но есть и другой тренд – клиентоцентризм, когда все больший вес набирает видение комфорта и опыта клиента. Украинский бизнес, особенно во времена обострения войны, демонстрирует, насколько он ценит людей, которые ему доверяют. И это не может не радовать.

Также украинский бизнес все больше интернализируется, что означает еще более суровую конкуренцию, с более крупными игроками. Новые решения могут выделить наши компании на мировом рынке, обеспечив такой нужный нам рост экономики в виде новых клиентов, партнерства и инвестиций.

Инновации начинаются с видения

Бизнесы, которые хотят развиваться, должны четко понять себя, свои ценности и философию, свои процессы и цели.

При этом действительно прорывные инновационные сервисы и продукты часто рождаются не из конкретных метрик или экономических расчетов, а из глубокого видения будущего. Видение – это стратегическое видение, которое основано на собственном опыте и помогает понимать рынок сейчас и то, каким он будет завтра. Она позволяет компаниям создавать решения, которые могут казаться нереалистичными или даже невозможными в текущем контексте, но гарантированно сыграют свою роль в перспективе.

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Видение невозможно измерить количественными показателями или финансовыми прогнозами. Поэтому компании, которые полагаются исключительно на числовые метрики при оценке инновационных идей, рискуют пропустить по-настоящему революционные возможности.

Так, сильная компания привлекает больше талантов, готовых ее развивать и решать сложные задачи. Но инновации не всегда создаются только людьми, нанятыми непосредственно для этого. Я имел опыт работы как с профессиональным отделом R&D, так и с работниками на производстве, которые доносили инновационные идеи, что потом значительно улучшали показатели. Главное – дать понять команде, что компания приветствует и поощряет такие инициативы.

Инновации = сильный бизнес = сильное государство

Важно, чтобы компании продолжали поиск инновационных решений. Те, кто справятся сейчас, не только выживут, но и получат значительное преимущество на рынке. Кроме того, инновации меняют общий рынок к лучшему – потребитель получает качественный сервис или продукт. С этим условием бизнес станет настоящей опорой для страны в такие суровые и сверхсложные времена.