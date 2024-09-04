Запад хочет "переждать" Путина

Не знаю как у кого, а у меня уже нет никаких моральных сил читать аналитику и другие публикации от западных журналистов и различных экспертов по "урегулированию" российско-украинской войны.

Читайте также В следующие 2 месяца обстрелов будет больше

Для примера возьму публикацию, вышедшую на уважаемом ресурсе Foreign Affairs. Автор вроде тоже достаточно уважаемый. Питер Шредер – экс-аналитик ЦРУ.

Смысл статьи прост и выражен в названии – "Путин никогда не сдастся в Украине". В публикации есть интересные идеи. Ну как интересные – интересные для американского дискурса. Мол, надежды администрации Джо Байдена, что нажав на Владимира Путина, тот поймет, что ему воевать "не выгодно" и начнет искать пути выхода из войны, – оказались напрасными.

Хотя российская агрессия против Украины западным политикам может казаться "нерациональной", но кремлевский вождь от нее не откажется. Он будет продолжать войну за покорение Украины, считая эту борьбу экзистенциальной.

Мысль в целом справедливая. Правда, трудно согласиться с причинами этой "экзистенциальности" для Шредера. Они заключаются в том, что Путин якобы видит угрозу превращения Украины в "антироссийский бастион". Где он видел такую угрозу в 2014 году, когда начинал агрессию, не понятно. Но американцы, как я вижу, просто органически не способны говорить о российском империализме как фундаменте всего.

А дальше начинается самое интересное. Так какой рецепт есть у автора? Что он предлагает? Он говорит, что убедить Путина уйти из Украины не удастся как и заключить какое-то более-менее приемлемое соглашение по урегулированию. Поэтому, мол, надо Путина "переждать".

Как переждать? Путем снижения интенсивности боевых действий и соглашения с агрессором, чтобы меньше тратить ресурсов на войну. Далее – привычные для американцев и западных аналитиков спекуляции по "сохранению жизни гражданских" и тому подобное.

Но здесь возникает простой вопрос – вы только что говорили, что Путин никогда не откажется от войны за Украину, а теперь хотите сдержать его какой-то очередной бумажкой? Вы же сами говорите, что он все воспринимает как экзистенциальную войну, главную войну собственной жизни, ради чего можно тратить все возможные ресурсы. Но предлагаете "уменьшить интенсивность войны" и "уменьшить расходы американских ресурсов на войну".

Как говорил персонаж одного известного голливудского фильма: "Замечательный план. Надежный как швейцарские часы".

Важно Что нужно знать перед перезагрузкой правительства

Ну ладно, вы подпишете что-то с кремлевским диктатором. Он, может, что-то и уменьшит в плане интенсивности, но только для того, чтобы собрать больше ресурсов и нанести новый удар. И что делать с этим ударом? Тоже ждать?

Поскольку автор сознательно отказывается от серьезных упоминаний о российском империализме, то он считает, что как только Путин умрет, или "уйдет", то сразу можно будет переходить к "политическому урегулированию", которое будет требовать от всех "компромиссов". Чего они там все считают, что в окружении нынешнего правителя будет достаточно адекватных людей для нормального разговора, – отдельная тема.

Ну и повторение традиционных американских мантр, что "русских нельзя победить". Куда же без них. Интересно, а если попробовать их победить? Никто же до сих пор не пытался, потому что победить противника, имея запрет на удары серьезным оружием по его территории – это такая себе задача.

Но возвращаясь к публикации. Такого на Западе получается много. Люди постоянно занимаются псевдоаналитической спекуляцией на тему урегулирования войны между Россией и Украиной, даже не пытаясь серьезно погрузиться в тему.

Если бы они погрузились, то поняли бы, что путей есть только два. Реальных, а не мнимых.

2 пути для завершения войны в Украине

Путь первый. Собрать саммит НАТО и пригласить туда Украину. Провести ратификацию этого приглашения. Поднять украинский флаг в Брюсселе. Конечно, в течение этого процесса будет очень много российской вони. Будут гонять ядерные боеголовки из российских в белорусские области, будут страшно угрожать с трибуны ООН. Возможно, даже снимут мультик, как ядерные ракеты падают на Вашингтон.

Интересно Украина, Сирия, Чечня, Афганистан: что надо знать о концепции войны России

Но если на все это не обращать внимания, то результат будет такой же, как и во всех случаях, когда россияне получали решительный отпор – они просто тихо "отползают". Нет у них сил и ресурсов для военного противостояния такого рода. Все, что у них есть, воюет в Украине, а российскую территорию некому прикрывать, кроме как перепуганным срочникам, запуганным больше ахматовцами, чем НАТО.

Есть второй путь. Он гораздо хуже, потому что потребует много ресурсов, значительно сложнее и дороже. Он заключается в том, чтобы дать Украине все возможное оружие, из которого можно будет простреливать хотя бы европейскую часть российской территории. Чтобы на каждый удар ракетой по украинскому городу – такой же удар был по российскому городу, и лучше не такой, а мощнее. Чтобы на каждую уничтоженную ТЭЦ горело хотя бы 2 – 3 российских НПЗ.

Это будет самым убедительным аргументом для любых попыток нарушать любые гипотетические договоренности. Ну и в таком состоянии, конечно, кое-как можно было бы "переждать" Путина, а у наследников последнего было бы значительно меньше аргументов, чтобы не искать "политического решения".

Но США не ищут и не будут искать простых путей. Они запасутся красной краской, чтобы и дальше рисовать "линии". Потому что как без линий? Просто остановить диктатора-преступника? Нет, это не их метод. Все надо максимально усложнить, затянуть, сделать максимально кровавым и бессмысленным. А потом начать "поиск выхода".

На днях все возмущались правительством Монголии, которое не арестовало одного известного всему миру военного преступника. Не снимая ответственности с монгольских правителей, трудно ждать от них исторических шагов в момент, когда на такие исторические шаги не способен целый Запад. Мы же понимаем, что визит в Монголию – это просто пощечина Западу. Мол: "Смотрите, вас уже никто не слушает, никто не уважает, а ваши ценности – пустой звук". Собственно, это правда. Не уважают и это факт. Этот факт не "переждешь".

Важно "Прочь от Москвы": почему важно отказаться от копеек

Мировой порядок рушится, все рушится, международные организации превращаются в клуб несмешных клоунов, а уважаемая организация НАТО думает, сбивать ли "священный российский дрон".

Все апологеты заморозок и пережидания не хотят замечать очевидного факта. Российский режим встал на путь разрушения мирового порядка. Он этим активно занимается и будет заниматься в дальнейшем. Нельзя "выключить" путинский режим на 10 – 15 лет, пока там все не умрут.

Тем более не понятно, а что в это время делать украинцам? Подозреваю, что "переехать всем в Майами и ждать смерти Путина" среди вариантов нет? Так что тогда предлагается? Сидеть под ракетно-бомбовыми ударами, пока на Западе будут за всем этим процессом наблюдать с большим интересом?

У нас очень любят критиковать Джейка Салливана. Я не планирую его защищать, но мы должны понимать, что сам Салливан – это просто продукт определенной системы, которая формирует определенную модель мышления. Они все формировались в одной среде и привыкли к одним и тем же реакциям на вызовы. Есть исключения, но они теряются на коллективном фоне.

Все эти догматы об "эскалации" возникли не на пустом месте. Наша война доказывает, что страх эскалации – явно страшнее самой эскалации, потому что страх эскалации – это огромные жертвы, геноцид и просто разрушение мирового порядка.