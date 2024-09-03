Шаг в истории Украины

В День гривны, 28 годовщины от начала денежной реформы, после которой национальной валютой независимой Украины стала гривна, НБУ объявил об инициативе изменить название разменной монеты.

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Вместо российской "копейки" предлагаем вернуть в жизнь современных украинцев исконно украинское название, которым пользовались предыдущие поколения, – "шаг". Именно вернуть, возродить!

Ведь исследователи истории украинских денег подтверждают давнюю историю шага как исторически сложившегося в Украине аутентичного наименования монеты.

Я впервые услышал о нем, попав на экскурсию в наш Музей денег. И был поражен тем, что история использования шагов имеет преемственность сквозь сотни лет. А то, что это название периодически исчезало из употребления, было следствием исключительно агрессивной политики московитов, которые оккупировали не только территории, но и любые проявления идентичности страны, в том числе и элементы ее денежного обращения.

Мы встречаем шаг как разменную монету во времена Гетманщины.

Мы встречаем шаг в эпоху Украинской Революции 1917 – 1921 годов, когда Центральная Рада приняла Закон Украины "О денежной единице, битье монеты и печать государственных кредитных билетов", утвердив денежную единицу – гривну, которая делилась на 100 шагов. Тогда в обращение были выпущены разменные марки стоимостью 10, 20, 30, 40 и 50 шагов, обратная сторона которых имела надпись: "Ходит наравне со звонкой монетой".

Мы встречаем шаг как упоминание о разменной монете в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки. Мы встречаем шаг даже в новейшей истории Украины! Копейка не должна была появиться рядом с гривной в 90-е годы после провозглашения независимости Украины. В 1992 году были подготовлены эскизы и даже отчеканены первые экземпляры разменных монет – 1, 5, 10 и 25 шагов.

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Возвращаем украденное

Такое решение было бы абсолютно логичным – сформировать денежный ряд из уникальных украинских наименований. Против конечно было только коммунистическое лобби (как когда-то имперское московское), что смогло "протянуть" обратно российскую копейку, не дать нам полного денежного суверенитета, в очередной раз поставить свое московское клеймо.

Чем глубже мы исследовали историю денежного обращения Украины, тем больше убеждались в том, что название "копейка" не что иное, как символ московской оккупации.

Оставить копейку – это оставить родственный элемент между нами и Россией или Беларусью. Это использовать общие категории с преступниками и захватчиками – а как иначе назвать работников Центробанка России, которые фактически сразу заходят за солдатами и чтобы зафиксировать власть на оккупированных территориях вводят российскую валюту – рубли и копейки.

Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами.

Как отметил в обращении по случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский: "Независимость – дело каждого и каждой. И она имеет много измерений. Каждое из которых нужно приобретать, чтобы отстоять независимость всеобъемлющую. Это экономическая, это энергетическая независимость. Это духовная независимость украинского народа".

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Поэтому сегодня мы делаем этот шаг, чтобы восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским, и сделать свой вклад в нашу всеобъемлющую независимость.

Дело прошлых веков и десятилетий должны завершить мы. Это не мелочи, а принципиальный вопрос. Каждое проявление индивидуальности страны, ее самостоятельности, уникальности – важно.

"Прочь от Москвы!", – говорил Хвылевой. Я вижу в этом часть и нашей миссии.

Еще один шаг по декоммунизации

Именно поэтому мы презентовали эту инициативу. Мы уже подготовили необходимые законодательные предложения, ведь возвращение исторического названия требует внесения изменений в законодательство. Начинаем диалог с государственными институтами, а после согласования с ними направим документы для рассмотрения и одобрения в Верховную Раду Украины. Это достаточно длительный процесс, однако я верю в наш успех.

Возрождение шага является абсолютно логичным продолжением шагов по декоммунизации и деколонизации страны, на который есть невероятный запрос у общества.

Я очень верю в то, что на этот раз все получится!