Говорится о нефти и так называемом "теневом флоте", который стал водопадом финансового благополучия российской власти и армии.

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Спустя год с лишним после введения западными странами ценового потолка для российской нефти на уровне 60 долларов главное условие выполнения фактически перестало действовать. Почти вся нефть теперь перевозится танкерами "теневого флота", которые пользуются западными страховками.

Исследование NRC в марте выявило "теневой флот" из примерно 1600 танкеров, многие из которых старые, в плохом состоянии и недостаточно застрахованы. Судна перевозят сырую нефть в страны, которые не ввели санкции против России, а на пути домой пытаются дозаправиться в портах Северного моря – частично для того, чтобы воспользоваться более низкими ценами на топливо.

"Теневой флот" позволил России создать параллельную судоходную структуру, которая может выдержать меняющуюся тактику, и направленность западных санкций, с сотнями танкеров непрозрачного владельца, которые используют сложные маршруты.

Компания Windward оценивает, что этот флот вырос уже до 1800 судов в прошлом году.

По оценкам, в мире сегодня 12 300 нефтяных танкеров. Это означает, что Россия контролирует почти 15% мирового флота нефтяных танкеров.

Несколько важных цифр

1. Федеральные доходы России выросли до рекордных 320 миллиардов долларов в 2023 году и должны вырасти еще больше. Экспорт нефти составил 234,3 миллиона тонн, 82% экспорта нефти в 2023 году пришлось на Азиатско-тихоокеанский регион

2. По данным некоторых аналитиков, примерно 1/3 денег было потрачено на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование конфликта в 2024 году.

3. Роль нефтегазовых доходов в бюджете России в 2023 году – 32%. Около 80% доходов нефтегазового сектора занимает нефтяной сектор.

4. KSE оценивает доходы России от продажи нефти в размере 183 миллиардов долларов в 2023 году и ожидает, что доходы сократятся до 145 миллиардов и 139 миллиардов в 2024 и 2025 годах. Однако Россия работает, чтобы этого не произошло.

5. Нефтегазовые доходы бюджета России в 2023 году снизились до 102,8 миллиарда долларов по сравнению с 169,5 миллиарда долларов в 2022 году.

6. Согласно данным Росстата и оценкам Центрального банка России, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2023 году составила около 27 – 28%.

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7. При этом, согласно отчету Института энергетических исследований РАН, доля нефтяного сектора в ВВП России в последние годы оценивается в диапазоне 15 – 20%.

8. Что интересно, в восьми регионах России почти половина экономики – это добыча нефти и газа.

Это означает, что экспорт нефти является одним из ключевых факторов наполнения бюджета России. И в принципе это самый большой сектор экономики России. Большую долю в наполнении бюджета России дает только НДС, что составляет примерно 30 – 35%, по сравнению с 32% нефтегазового сектора или 24% нефтяного сектора.

Два важных вопроса, которые требуют ответа

Сегодня мы видим, что Россия научилась успешно обходить санкции, сформировала теневой флот и успешно управляет им. Новости 2024 года звучат уже так:

"Доходы России от продажи нефти и газа в феврале выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили 10 миллиардов долларов";

"Россия получила беспрецедентную прибыль от экспорта нефти: при чем здесь США?". Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, изготовленных из российской нефти и потратили на них более 1,3 миллиарда долларов;

"Примерно 1/8 часть оборонного бюджета России составляют налоги за нефть и газ, купленные странами Евросоюза. Поэтому Европа является спонсором войны в Украине";

"В 2023 году Великобритания закупилась нефтепродуктами, произведенными из российской нефти на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на свои же санкции".

Санкции сильно отстают от схем и новаций России. Важнейшую роль в этом играет скопированное у Ирана ноу-хау – "теневой флот". Мэтью Райт, старший аналитик по грузовым перевозкам в Kpler, сортирует суда, перевозящие российскую нефть, на две категории: "серые суда" и "темные суда".

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"Серые суда" были проданы после вторжения – преимущественно европейскими владельцами фирмам на Ближнем Востоке и Азии. "Темные суда" являются ветеранами кампаний Ирана и Венесуэлы по обходу западных санкций, которые недавно переключились на перевозку российской нефти.

Ежемесячно в "теневой флот" продается дополнительно от 25 до 35 судов. Возникает, как следствие, два вопроса:

кто за "теневым флотом" стоит?

Как его остановить?

Итак, кто стоит за флотом? Шесть малоизвестных компаний, которые созданы менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 миллиона баррелей нефти в день, сообщает Bloomberg. Этого достаточно для покрытия общего спроса Великобритании или Италии, то есть фирмы стали одними из крупнейших ресурсных трейдеров в мире. Вот эти компании:

Nord Axis Ltd, которая в декабре покупала более полумиллиона баррелей российской нефти в день, причем именно у "Роснефти". Компания была зарегистрирована в Гонконге в феврале прошлого года, а летом приобрела у глобального трейдера Trafigura долю в проекте "Роснефти" под названием "Восток Ойл";

Concept Oil Services (Гонконг);

Coral Energy (Дубаи);

QR Trading (Дубаи);

Bellatrix Energy (Гонконг).

Документы компании Nord Axis показывают, что гражданин Азербайджана Адалят Казимли стал владельцем всех обыкновенных акций компании в мае прошлого года, а затем в июне передал их холдинговой компании из Дубая. Он считался директором Nord Axis в течение месяца с мая по июнь 2022 года. После отставки Казимлы директором компании был указан юрист из Стамбула Мурат Сайин.

Документы, датированные мартом и августом 2022 года, показывают, что Казимла имел доверенность на действия от имени Coral в Турции, и он подписывал документы как представитель компании. Они также показывают, что Сайин был юристом, который работает от имени Coral в турецком бизнесе. Но формальным организатором нефтеторговой империи является гражданин Азербайджана Этибар Эйюб. Он главный? Нет Основное лицо – Сечин.

Игорь Иванович Сечин – российский топ-менеджер, президент нефтегазовой компании "Роснефть". Американские дипломаты в Москве неофициально считают его вторым человеком в России после Владимира Путина.

Эйююб – номинал и менеджер проекта, который неоднократно публично засвечивался с Сечиным. Но что интересно – ни в отношении Эйююба, ни к Гараеву до сих пор нет санкций.

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Украине нужно показать пример

Другой вопрос – что делать с "теневым флотом"? Как видим, он растет. Растут доходы России от экспорта нефти. Агрессия против Украины продолжается. Частные компании США, ЕС и Великобритании продолжают покупать нефтепродукты из российской нефти.

Украине нужно показать пример и ввести санкции против известных судов "теневого флота", так и против всех компаний, которые владеют ими, управляют и пользуются услугами. Но главное – ввести санкции против упомянутых номиналов – менеджеров. Так, украинские санкции не дадут ощутимого прямого действия. Но как мы можем требовать от партнеров не поставлять агрессора нефтедолларами, если сами закрываем глаза на очевидные для всех вещи?

Некоторые страны уже начали вводить санкции. В частности, под санкции попали 53 судна (из почти 1800), связанные с российской торговлей. Многие из них стоят у берегов России, Китая и Турции.

13 июня Великобритания объявила о широкомасштабных санкциях в отношении России. Впервые под ограничительные меры Лондона попали корабли так называемого "теневого флота" России и компания "Ингосстрах" – один из ведущих страховщиков танкеров, которые незаконно перевозят российскую нефть и нефтепродукты.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о планах введения санкций против "теневого флота". Однако Украина пока почему-то молчит.

Следующий шаг – создание "нефтяного рамштайна" – коалиции партнеров по ограничению возможностей России обходить санкции. Санкции должны быть применены:

к бенефициарам, менеджерам компаний, владеющих, управляющих теневым флотом и к их менеджменту;

к портам, принимающим суда "теневого флота". Это более сложный процесс, но необходимый;

к покупателям российской нефти.

Мир боится высоких цен на нефть из-за эмбарго на российскую нефть. Но эмбарго никто не предлагает – Россия может продавать нефть, но только в рамках согласованных коалицией лимитов, то есть не выше 60 долларов за баррель. Решение надо принимать уже сегодня. Очень не хочется верить, что кто-то искусственно тормозит процесс.