Решения, которые покупаются кровью детей

При этом российские пропагандистские СМИ и куча "дорогих россиян" кривляются на тему "поражения массы иностранных наемников", "эпических скоплений техники НАТО" и тому подобное.

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Поэтому в очередной раз короткое напоминание.

1. Все, что происходит и что еще произойдет с Россией, – справедливо и сознательно оправдано.

2. Ранее запрет Запада на удары дальнобойным оружием по территории России был ошибкой, а сейчас это – сознательное пытки. Этому нет никаких оправданий. Очень плохо, что такие решения нужно покупать кровью харьковских детей.

3. Промедление с поставкой Украине обещанных систем противовоздушной обороны, о которых уже официально заявлено, не согласуется с заверениями партнеров во всяческой поддержке.

Никакие слова не нужны. Политики должны принять решение, бюрократы – его выполнить. Все остальное – издевательство, в какую бы форму оно не было упаковано.