Рішення, які купуються кров'ю дітей

При цьому російські пропагандистські ЗМІ та купа "дорогих росіян" кривляються на тему "ураження маси іноземних найманців", "епічних скупчень техніки НАТО" тощо.

Читайте також Як Кремль через спеціальні фонди поширює "русскій мір" у світі

Тому вкотре коротке нагадування.

1. Усе, що відбувається і що ще станеться з Росією, – справедливо та свідомо виправдано.

2. Раніше заборона Заходу на удари далекобійною зброєю по території Росії була помилкою, а зараз це – свідоме катування. Цьому немає жодних виправдань. Дуже погано, що такі рішення потрібно купувати кров'ю харківських дітей.

3. Зволікання з постачанням Україні обіцяних систем протиповітряної оборони, про які вже офіційно заявлено, не узгоджується із запевненнями партнерів у всілякій підтримці.

Жодні слова не потрібні. Політики мають ухвалити рішення, бюрократи – його виконати. Все інше – знущання, в яку б форму воно не було запаковане.