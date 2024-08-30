Географія впливу російських фондів розширяється на Азію, Африку та Латинську Америку. Детальніше про ці фонди і те, чим вони займаються – розповідаю далі.

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"Русскій мір"

Однією з найбільш представлених у світі організацій є фонд "Русскій мір", створений у 2007 році указом російського диктатора Владіміра Путіна. Цей фонд має кілька ступенів адміністрацій, зокрема головою опікунської ради є міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, а головою Наглядової ради фонду "Русскій мір" – радник президента Владімір Толстой.

Фонд залучає до соціальної та політичної діяльності різноманітні організації, зокрема з Латинської Америки. Так у 2024 році в Буенос-Айресі пройшов Міжнародний жіночий форум "Жіноче лідерство та співробітництво у сучасному світі". Його провели на майданчику представництва Росспівробітництва. Важливу роль відігравали російські політики, зокрема член Ради Федерації Єлєна Афанасьєва, президент Всесвітньої федерації російськомовних жінок, а також представники МЗС Росії та російського посольства, Росспівробітництва та інші. Основною темою заходу була роль жінок у соціумі, але як приклад наводилися постулати "русского міра".

Латинська Америка є важливою для Кремля. Так, у Центральному університеті Венесуели за допомогою "русского міра" також пройшли заходи, присвячені дням російської мови. Проросійські венесуельські діячі виступали на цьому заході та розповідали про "сутність російської культури", одночасно приділяючи увагу політичному порядку.

У 2024 році в Ріо-де-Жанейро пройшли заходи щодо підтримки вивчення та викладання російської мови як іноземної, організовані за підтримки фонду "Русскій мір". Бразилія стала одним із головних майданчиків для "Русского міра" – для того, щоб мати вплив на суспільство та політиків проводяться різноманітні заходи. Особливо приділяється увага молоді, зокрема щодо залучення студентів у Росію.

Фонд багато уваги приділяє й Африці. Наприклад, на початку літа в Конго відбувся "російський тиждень" та відкрився Центр російської мови та культури. Але один із важливих елементів знову пов'язаний з освітою. Так, у Вільному університеті Кіншаси (столиці Конго) представники Інституту російської мови Російського університету дружби народів імені Патріса Лумумби провели цикл заходів, спрямованих на ознайомлення з російською культурою та освітою.

Фонд підтримки публічної дипломатії імені Алєксанда Горчакова

Цей фонд був створений у форматі "неурядової організації" розпорядженням президента Росії Дмітрія Медведєва у 2010 році. Фактично він підпорядкований міністерству закордонних справ Росії. Очолює фонд колишній дипломат, заступник міністра закордонних справ та міністр у справах СНД Леонід Драчевський.

Мета фонду заявлена ​​така: "заохочення розвитку сфери публічної дипломатії та сприяння формуванню сприятливого для Росії суспільного, політичного та ділового клімату за кордоном". Фактично ж, фонд за допомогою розподілу грантових засобів та проведення власних освітніх заходів створює навколо себе мережу агентів впливу. Цей фонд фінансується російською державою.

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Основні заходи фонду спрямовані на побудову впливу в західному суспільстві. Наприклад, форум "Діалог заради майбутнього" для молодих дослідників міжнародних відносин, політологів, журналістів іноземних держав.

Зараз Фонд спільно з Московським державним інститутом міжнародних відноси МЗС Росії проводить грантову програму, наприклад, відкриває прийом заявок на програму науково-дослідних стажувань іноземних фахівців у галузі міжнародних відносин, політології.

"Російський фонд миру", представництво у Грузії

Це ще один російський фонд, який активно проводить роботи за кордоном, зокрема у Грузії. Голова правління фонду – Леонід Слуцький, голова Ліберально-демократична партії Росії. Робота цього фонду зосереджена на просуванні російської культури та мови серед грузинської молоді та проведенні соціально-політичних заходів. Наприклад, навесні учні 8 – 12 класів Ваварянської громадської школи (Джавахетія) залучалися до того, щоб відзначати російські свята. Також старшокласникам публічних шкіл сіл Дамала та Вареван Аспіндзкого району Грузії проводили уроки російської мови.

У грудні 2023 року на гуманітарному факультеті грузинського інституту пройшла регіональна конференція для школярів "Пізнаємо Росію: місто, в якому я б хотів побувати". Захід проводився з метою підвищення мотивації до вивчення російської мови та стимулювання філологічних та культурологічних досліджень у молодіжному середовищі. Для таких заходів активно залучають грузинських викладачів.

Грантова програма "Російський фонд миру"

За підсумками 2023 року діяльність фонду спрямована на те, щоб всіляко підтримувати російські організації, які просувають російську культуру в Європі. Наприклад, фонд видав грант на 600 тисяч рублів "Російському театру" у Белграді, Сербія. Мета гранту – підтримка театру та залучення акторів до російського театрального конкурсу "Арктична сцена", що проходить у Мурманську. Так створюється видимість міжнародної підтримки культурних ініціатив Кремля та просувається образ, що країна не ізольована.

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Просування пропагандистських наративів продовжується в Болгарії. Фонд виділив грант у розмірі 600 тисяч рублів болгарської асоціації "Русофіли", яка проводить дитячий конкурс "Не можна згасити те, що не гасне". На реалізацію проєкту "Російський куточок" щодо вивчення російської мови та літератури за допомогою мультимедійних посібників в Австралії, Великій Британії, Грузії та Ісландії виділено понад 193 тисячі рублів.

На створення 20 "просвітницьких" електронних ігор з підтримки російської мови та літератури у Фінляндії росіяни виділили 400 тисяч рублів.

Грант у понад 1 мільйон рублів виділили на представництва фонду у Швейцарії та Ліхтенштейні для реалізації проєкту "Культурна академія". Так, у межах проєкту просувалося "культурне різноманіття" Росії і наративи для поваги російської культури.

Фонд захисту та підтримки співвітчизників, які проживають за кордоном "Правфонд"

Ця організація активно працює під егідою міністерства закордонних справ Росії. Мета "Правфонду" – захищати носіїв цінностей "русского міра" в Латвії та інших країнах. Цей фонд роками фінансував діяльність місцевих кремлівських агентів впливу та платив адвокатам, коли у прокремлівських активістів виникали проблеми із законом. Деякі з цих людей звинувачують у підтримці Росії та розпалюванні ворожнечі.

При цьому сам фонд роздавав та роздає гранти організаціям у Балтії. Найбільшими одержувачами грошей "Правфонду" у Латвії були дві організації:

"Центр правового захисту", який упродовж 2014 – 2022 років отримав 356 тисяч євро;

Латвійський комітет з прав людини – 362 тисячі євро.

Ці організації проводили "захист" проросійських діячів, зокрема лідера Радянського союзу Латвії, депутата Європарламенту Тетяни Жданок.

Також за останні роки "Правфонд" допоміг сплатити адвокатську допомогу кільком громадянам Латвії: Роману Панкратову, колишньому депутату Ризької думи, Ользі Михайловій, покараній за носіння георгіївської стрічки у громадському місці, та Тетяні Андрієць, яку судять за антидержавні дії.

У Німеччині прокуратура міста Інґольштадт звинуватила російського громадянина А. Геворкова в "схваленні агресивної війни та поширенні нацистської символіки". Причиною стали розміщені ним у соцмережах фотографії "героя Росії", який загинув під час "СВО", а також фото та карикатури часів Другої світової війни із зображенням свастики.

У Грузії цей фонд діє через дві організації – "Союз російської молоді Грузії", який отримує гранти на проведення семінарів у Тбілісі, та Центр правової допомоги FidesetSpes, який займається перекладом грузинських законів на російську мову. У Грузії спонсорується видача російських історичних книг про Другу світову війну, де грузинський народ представлений як "брати" з росіянами. Також у Грузії випускаються навчальні матеріали, наприклад, методологічний посібник для молодих правознавців.

Міжнародна рада російських співвітчизників

Ця організація об'єднує 51 організацію росіян із 28 країн світу. Географічний ореол їхнього впливу досить широкий. Наприклад, навесні цього року Рада організувала святкування "Дня перемоги" в Мексиці, причому на заході в університеті міста Мехіко були присутні місцеві чиновники вагомого рівня.

Співпрацює Рада з Міжнародною асоціацією російськомовних адвокатів (МАРА). Наприклад, ці дві організації надавали юридичний захист проросійським жителям Європи. Зокрема, громадянці Росії Єлєні Колбасниковій щодо якої суд Кельна виніс вердикт. Активно працюють різноманітні представництва Ради у європейських країнах. Наприклад, в Австрії – "Всеавстрійська асоціація російських співвітчизників", яка випускає великий онлайн-журнал "Новий віденський журнал". У цьому виданні всіляко популяризується російська культура та просуваються політичні тези. Редакція журналу розташована у Відні.

У Німеччині є чимало профільних російських організацій. Серед них "Центр російської культури "Мир" та Російський культурно-освітній та соціальний центр "Істок". Вони займаються проведенням дитячих заходів із ухилом у традиційну "російську культуру".

Фонд сприяння захисту прав та законних інтересів громадян за кордоном "Русский мір"

Цей фонд створений у 2017 році. Через нього 2 000 адвокатів і юристів по всьому світу готові надати юридичну підтримку людям, які говорять російською.

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Міжнародний рух русофілів

Міжнародний рух русофілів був створений 31 березня 2023 року. Установчий з'їзд зібрав 87 представників сорока двох країн. Серед країн були представники Європи, Африки та Азії. У своїй концепції вони вказують таке: "Наша відповідь світу полягає в позитивному сприйнятті Росії. Ми усвідомлюємо важливість активного та доброзичливого діалогу з Росією для досягнення повноти та стабільності у глобальному світі".

Рух розширюється. Зокрема, у 2024 році у Словаччині до руху приєдналося 17 організацій, які займаються розвитком двосторонніх відносин та підтримкою російської культури. В Італії були відкриті 3 філії цього руху – у Мілані, Вероні та Римі. Їхня мета – привернути велику увагу простих італійців до "проблеми скасування російської культури, русофобії в країні".

Стратегія Кремля

Стратегія російського керівництва щодо поширення своїх ідей, наративів та інтересів полягає у побудові мережі організацій, які мають різну спрямованість. Частина займається культурними проєктами, наприклад, зосереджує навколо себе артистів музичного жанру. Частина просуває цінність російської літератури та вивчення російської мови. Частина зосереджена на наданні юридичної допомоги. Інші організації виступають за культурне різноманіття та декларують цінності західного світу.

Але практично у всіх російських організацій, зазначених вище, спостерігається система просування пропагандистських гасел або посилення представництва громадян Росії в локальних, іноземних суспільствах.