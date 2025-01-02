Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Внаслідок російської атаки на Київ також загинули та постраждали люди.

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Що відомо про пошкодження адмінбудівель Ради у Києві

Руслан Стефанчук розповів, що вибухова хвиля, яка сталася після атаки центру Києва "Шахедами", пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України.

Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків,

– сказав голова ВР.

Спікер українського парламенту наголосив, що, попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату законодавчого органу нашої держави докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів.

Пошкодження адмінбудівель Верховної Ради у Києві після атаки 1 січня / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Окрім того, Руслан Стефанчук від імені керівництва Верховної Ради України, її Апарату та народних депутатів висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблої родини відомих київських вчених Ігоря Зими та його дружини Олесі Сокур.

До слова, у Києві під час ворожої атаки 1 січня також постраждав і історичний маєток Лібермана, де нині розміщена Національна спілка письменників України. Там повилітали вікна, пошкоджено фасади.