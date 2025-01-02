Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В результате российской атаки на Киев также погибли и пострадали люди.

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Что известно о повреждении админзданий Рады в Киеве

Руслан Стефанчук рассказал, что взрывная волна, которая произошла после атаки центра Киева "Шахедами", повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины.

Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба,

– сказал председатель ВР.

Спикер украинского парламента отметил, что, несмотря на повреждения, соответствующие подразделения аппарата законодательного органа нашего государства прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады и ее органов.

Повреждения админзданий Верховной Рады в Киеве после атаки 1 января / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Кроме того, Руслан Стефанчук от имени руководства Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народных депутатов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи известных киевских ученых Игоря Зимы и его жены Олеси Сокур.

К слову, в Киеве во время вражеской атаки 1 января также пострадал и исторический особняк Либермана, где сейчас размещен Национальный союз писателей Украины. Там повылетали окна, повреждены фасады.