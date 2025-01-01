В частности, речь идет об имении Либермана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михайлину Скорик.
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Как выглядит имение Либермана после атаки
В имении Либермана располагается Национальный союз писателей Украины.
В этом здании писатели, журналисты и представители других кругов украинской интеллигенции основали Народный Рух Украины,
– рассказала Михайлина Скорик.
Здание было построено в 19 веке. Оно является памятником архитектуры.
К сожалению, после утренней российской атаки имение и дома поблизости серьезно изуродованы: там повылетали окна, повреждены фасады.
В каком состоянии имение Либермана после атаки БпЛА / Фото Михайлины Скорик
Напомним, что во время российской атаки в Киеве погиб выдающийся ученый Игорь Зима вместе с женой. Россияне попали прямо в их квартиру.