Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи глави Київської ОВА та ДСНС.

Дивіться також У Києві під час російської атаки постраждав будинок Національної спілки письменників

У Києві ліквідовують наслідки атаки на Новий рік

У середу, 1 січня, росіяни атакували Київ ударними дронами. Станом на ранок 2 січня в столиці продовжують ліквідовувати наслідки.

Вже другу добу триває ліквідація наслідків, роботи не припинялись і вночі. Зараз на Печерську продовжує працювати техніка,

– повідомив Тимур Ткаченко, очільник Київської ОВА.

Так, в ДСНС вказали, що рятувальники продовжують працювати на місці вчорашнього російського обстрілу у Печерському районі столиці.

Нагадаємо, що внаслідок атаки там загинули 2 людини та ще 4 постраждали.

Відомо, що надзвичайники ліквідували пожежі, наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Важливо! Усі деталі російської атаки "Шахедами" на Київ, яку країна-агресорка скоїла в новорічну ніч, читайте в матеріалі 24 Каналу.

У Києві ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото Тимура Ткаченка, ДСНС