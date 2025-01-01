На жаль, унаслідок цього обстрілу є жертви. Усе, що відомо про атаку на Київ у новорічну ніч, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про атаку на Київ у новорічну ніч
Повітряну тривогу у столичному регіоні через загрозу атаки "Шахедами" оголосили ще о 0:59, а у самому Києві – о 6:47.
Згодом на Київщині пролунали перші вибухи. Мешканців попереджали про роботу ППО по ворожих цілях. Оборонці неба також працювали й у столиці.
Загалом цієї ночі Україну атакували 111 ударних БпЛА. Станом на 9:30 було підтверджено збиття 63 з них. Ще 46 були локаційно втрачені, а 2 – полетіли у Росію та Білорусь.
Роботу ППО було зафіксовано не лише у Київській, а також у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
БпЛА атакували два райони Києва
Вранці у Києві пролунали вибухи. На жаль, згодом з'явилася інформація про падіння уламків у Печерському районі міста на нежитлову забудову. Там загорівся дах.
Також повідомили про часткове руйнування мансардного поверху п'ятиповерхового житлового будинку з послідуючим загорянням. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Звідти врятували одну людину.
Окрім цього, є часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку. Через падіння уламків там загорілися квартири на 4 та 5 поверхах. Рятувальники евакуювали мешканців.
На території школи поблизу повибивало вікна та двері.
Уламки також впали у Святошинському районі Києва на нежитлову територію та спричинили локальну пожежу. Там пошкоджені 6 автомобілів та 2 гаражі, а також трамвайна колія за 100 метрів від депо.
Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма "Шахедами". Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти,
– повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Що відомо про поранених та жертв у Києві після атаки
Загалом, за даними прокуратури, станом на 14:28 унаслідок ранкової атаки є семеро постраждалих, серед яких дві вагітні жінки, та двоє загиблих.
Двох потерпілих госпіталізували, ще чотирьом, зокрема, одній вагітній, – допомогли на місці. Більшість постраждалих з Печерського району. Достеменно відомо, що одна із загиблих також звідти.
На місцях падіння уламків триває пошуково-рятувальна операція.
Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС, КМДА та прокуратури Києва
Реакція президента на атаку 1 січня
На цинічну атаку по Києву 1 січня відреагував президент Зеленський.
Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ,
– повідомив він.
Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він також подякував усім, хто "щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців".