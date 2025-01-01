Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також У Києві внаслідок атаки постраждав будинок: є потерпілі, триває рятувальна операція

Як відпрацювали сили ППО

Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.