Стало відомо, що росіяни вбили видатного українського науковця Ігоря Зиму та його дружину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подругу сім'ї Дар'я Душечкіна.

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Що відомо про Ігоря Зиму

Росія поцілила просто у квартиру науковця.

У першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима. Загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку,

– написала Дар'я Душечкіна.

Раніше знайомі та друзі намагалися із ним зв'язатись, але він не відповідав на дзвінки. Вони сподівалися на краще.

"Сьогодні ворог, атакуючи місто, влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки", – ще вдень писав журналіст Олексій Бобровніков.

Ігор Зима був доктором біологічних наук та працював у ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він також був керівником команди сервісу Інтегративна ЕЕГ – унікального комплексного дослідження головного мозку.

Його науковий стаж – понад 40 років. Він очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.