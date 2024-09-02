Мовиться про нафту і так званий "тіньовий флот", який став водоспадом фінансового благополуччя російської влади та армії.

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Через рік із лишком після введення західними країнами цінової стелі для російської нафти на рівні 60 доларів головна умова виконання фактично перестала діяти. Майже вся нафта тепер перевозиться танкерами "тіньового флоту", які користуються західними страховками.

Дослідження NRC у березні виявило "тіньовий флот" із приблизно 1600 танкерів, багато з яких старі, в поганому стані й недостатньо застраховані. Судна перевозять сиру нафту до країн, які не ввели санкції проти Росії, а на шляху додому намагаються дозаправитися в портах Північного моря – частково для того, щоб скористатися нижчими цінами на пальне.

"Тіньовий флот" дозволив Росії створити паралельну судноплавну структуру, яка може витримати тактику, що змінюється, і спрямованість західних санкцій, з сотнями танкерів непрозорого власника, які використовують складні маршрути.

Компанія Windward оцінює, що цей флот виріс уже до 1800 суден минулого року.

За оцінками, у світі сьогодні 12 300 нафтових танкерів. Це означає, що Росія контролює майже 15% світового флоту нафтових танкерів.

Декілька важливих цифр

1. Федеральні доходи Росії зросли до рекордних 320 мільярдів доларів у 2023 році й повинні вирости ще більше. Експорт нафти склав 234,3 мільйона тонн, 82% експорту нафти у 2023 році припало на Азійсько-тихоокеанський регіон

2. За даними деяких аналітиків, приблизно 1/3 грошей було витрачено на війну в Україні минулого року, і більша частина буде спрямована на фінансування конфлікту у 2024 році.

3. Роль нафтогазових доходів у бюджеті Росії у 2023 році – 32%. Близько 80% доходів нафтогазового сектору посідає нафтовий сектор.

4. KSE оцінює доходи Росії від продажу нафти у розмірі 183 мільярдів доларів у 2023 році й очікує, що доходи скоротяться до 145 мільярдів і 139 мільярдів у 2024 та 2025 роках. Однак Росія працює, щоб цього не сталося.

5. Нафтогазові доходи бюджету Росії у 2023 році знизилися до 102,8 мільярда доларів порівняно з 169,5 мільярда доларів у 2022 році.

6. Згідно з даними Росстату та оцінками Центрального банку Росії, частка нафтогазового сектора у ВВП Росії у 2023 році склала близько 27 – 28%.

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7. При цьому, згідно зі звітом Інституту енергетичних досліджень РАН, частка нафтового сектора у ВВП Росії останніми роками оцінюється в діапазоні 15 – 20%.

8. Що цікаво, у восьми регіонах Росії майже половина економіки – це видобуток нафти та газу.

Це означає, що експорт нафти є одним із ключових факторів наповнення бюджету Росії. Та й у принципі це найбільший сектор економіки Росії. Більшу частку у наповненні бюджету Росії дає лише ПДВ, що становить приблизно 30 – 35%, порівняно з 32% нафтогазового сектора чи 24% нафтового сектора.

Два важливі питання, які потребують відповіді

Сьогодні ми бачимо, що Росія навчилася успішно обходити санкції, сформувала тіньовий флот та успішно керує ним. Новини 2024 року звучать вже так:

"Доходи Росії від продажу нафти та газу в лютому зросли більш ніж на 80% порівняно з минулим роком і перевищили 10 мільярдів доларів";

"Росія отримала безпрецедентний прибуток від експорту нафти: до чого тут США?". Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), минулого року США стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених з російської нафти і витратили на них понад 1,3 мільярда доларів;

"Приблизно 1/8 частина оборонного бюджету Росії становлять податки за нафту та газ, куплені країнами Євросоюзу. Тому Європа є спонсором війни в Україні";

"У 2023 році Велика Британія закупилася нафтопродуктами, виробленими з російської нафти на 2,2 мільярда фунтів стерлінгів, попри свої ж санкції".

Санкції сильно відстають від схем та новацій Росії. Найважливішу роль цьому грає скопійоване в Ірану ноу-хау – "тіньовий флот". Метью Райт, старший аналітик з вантажних перевезень у Kpler, сортує судна, що перевозять російську нафту, на дві категорії: "сірі судна" та "темні судна".

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"Сірі судна" були продані після вторгнення – переважно європейськими власниками фірмам на Близькому Сході та Азії. "Темні судна" є ветеранами кампаній Ірану та Венесуели щодо обходу західних санкцій, які нещодавно перемкнулися на перевезення російської нафти.

Щомісяця у "тіньовий флот" продається додатково від 25 до 35 суден. Виникає, як наслідок, два питання:

хто за "тіньовим флотом" стоїть?

Як його зупинити?

Отже, хто стоїть за флотом? Шість маловідомих компаній, які створені менше ніж рік тому, беруть участь в експорті з Росії близько 1,5 мільйона барелів нафти на день, повідомляє Bloomberg. Цього достатньо для покриття загального попиту Великої Британії чи Італії, тобто фірми стали одними з найбільших ресурсних трейдерів у світі. Ось ці компанії:

Nord Axis Ltd, яка у грудні купувала понад півмільйона барелів російської нафти на день, причому саме у "Роснафти". Компанія була зареєстрована в Гонконгу в лютому минулого року, а влітку придбала у глобального трейдера Trafigura частку у проєкті "Роснафти" під назвою "Схід Ойл";

Concept Oil Services (Гонконг);

Coral Energy (Дубаї);

QR Trading (Дубаї);

Bellatrix Energy (Гонконг).

Документи компанії Nord Axis показують, що громадянин Азербайджану Адалят Казимли став власником всіх звичайних акцій компанії у травні минулого року, а потім у червні передав їхній холдинговій компанії з Дубая. Він вважався директором Nord Axis протягом місяця з травня до червня 2022 року. Після відставки Казимли директором компанії був вказаний юрист зі Стамбула Мурат Сайїн.

Документи, датовані березнем та серпнем 2022 року, показують, що Казимла мав доручення на дії від імені Coral у Туреччині, і він підписував документи як представник компанії. Вони також показують, що Сайїн був юристом, який працює від імені Coral у турецькому бізнесі. Але формальним організатором нафтоторговельної імперії є громадянин Азербайджану Етібар Ейюб. Він головний? Ні Основна особа – Сєчин.

Ігор Іванович Сєчин – російський топменеджер, президент нафтогазової компанії "Роснєфть". Американські дипломати в Москві неофіційно вважають його другою людиною в Росії після Владіміра Путіна.

Ейююб – номінал та менеджер проєкту, який неодноразово публічно засвічувався з Сєчиним. Але що цікаво – ні щодо Еююба, ні до Гараєва досі немає санкцій.

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Україні потрібно показати приклад

Інше питання – що робити із "тіньовим флотом"? Як бачимо, він зростає. Зростають доходи Росії від експорту нафти. Агресія проти України продовжується. Приватні компанії США, ЄС та Великої Британії продовжують купувати нафтопродукти із російської нафти.

Україні потрібно показати приклад і запровадити санкції проти відомих суден "тіньового флоту", так і проти всіх компаній, які володіють ними, керують та користуються послугами. Але головне – запровадити санкції проти згаданих номіналів – менеджерів. Так, українські санкції не дадуть відчутної прямої дії. Але як ми можемо вимагати від партнерів не постачати агресора нафтодоларами, якщо самі заплющуємо очі на очевидні для всіх речі?

Деякі країни вже почали вводити санкції. Зокрема, під санкції потрапили 53 судна (із майже 1800), пов'язані з російською торгівлею. Багато з них стоять біля берегів Росії, Китаю та Туреччини.

13 червня Велика Британія оголосила про широкомасштабні санкції щодо Росії. Вперше під обмежувальні заходи Лондона потрапили кораблі так званого "тіньового флоту" Росії та компанія "Інгосстрах" – один із провідних страховиків танкерів, які незаконно перевозять російську нафту та нафтопродукти.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив про плани запровадження санкцій проти "тіньового флоту". Однак Україна поки чомусь мовчить.

Наступний крок – створення "нафтового рамштайну" – коаліції партнерів з обмеження можливостей Росії обходити санкції. Санкції повинні бути застосовані:

до бенефіціарів, менеджерів компаній, які володіють, керують тіньовим флотом та до їх менеджменту;

до портів, що приймають судна "тіньового флоту". Це складніший процес, але потрібний;

до покупців російської нафти.

Світ боїться високих цін на нафту через ембарго на російську нафту. Але ембарго ніхто не пропонує – Росія може продавати нафту, але тільки в межах узгоджених коаліцією лімітів, тобто не вище 60 доларів за барель. Рішення треба ухвалювати вже сьогодні. Дуже не хочеться вірити, що хтось штучно гальмує процес.