Логістика російсько-української війни змінилася

Так, мер Москви Сєргєй Собянін наголосив, що безпілотник пошкодив технічне приміщення Московського нафтопереробного заводу, і почалася пожежа.

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Очільник Каширського міського округу Міхаїл Шувалов повідомив, що безпілотники намагалися атакувати місцеву гідроелектростанцію. У Тверській області повідомили про пожежу в районі Конаковської гідроелектростанції – однієї з найбільших електростанцій у центральній частині Росії.

Згодом повідомляли про нові наслідки ударів безпілотників по інфраструктурних об'єктах в Росії. У російських пабліках з'явилося відео удару по території Конаковської гідроелектростанції, де в результаті розпочалася пожежа. Також було відеопідтвердження атаки одного з дронів по Московському нафтопереробному заводу.

На удари по українській інфраструктурі Київ тепер може відповідати ударами по російській. Це досить важлива зміна у логістиці російсько-української війни.

Ми багато говоримо про те, як Росія планомірно знищує українську інфраструктуру та звертаємо особливу увагу на те, як росіяни намагаються окупувати нові населені пункти України. Однак характер війни може змінитися лише, якщо відповідні заходи примусу до миру будуть здійснюватися на території Росії.

Звичайно, можна зупинити окупантів десь на лінії зіткнення, можна просити у союзників нові системи ППО, які зможуть захистити українські інфраструктурні об'єкти від атак російських ракет і безпілотників, можна побудувати своєрідний залізний купол, хоча для цього потрібні мільярди доларів і тривалий час. Але війна від цього не закінчиться.

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Росія буде вважати, що вона і в цій ситуації може накопичувати сили для нового наступу на території України, для нових ударів по інфраструктурі, може відшукувати слабкі місця в українській системі ППО. Тобто війна не матиме тенденцій до закінчення в осяжній перспективі.

Саме про таку війну ми говоримо з лютого 2022 року, коли президент Росії ухвалив остаточне рішення про знищення української державності та приєднання українських територій до злочинної Росії.

Можливо, характер цієї війни змінився з того моменту, коли Владімір Путін усвідомив, що вся територія України не може бути окупованою. Однак зміна цих настроїв Путіна призвела виключно до того, що він вирішив перетворити нашу державу в інфраструктурну пустелю.

Єдине, що змусить Путіна замислитися про мир

То який вихід? Досить простий – перетворювати на інфраструктурну пустелю Росію, контролювати її території, створювати для росіян велику кількість так званих дрібних порізів, позбавляти населення Росії можливостей нормального існування, знищувати російську нафтопереробку тощо.

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Так звані "звичайні росіяни" мають також страждати від війни. Лише це приведе Путіна та його найближче оточення до думки про необхідність завершення війни не тому, що в них нема сил наступати, а тому, що у них є проблеми на території самої Росії. Така масштабна атака безпілотників на територію Росію має переконати росіян у тому, що в майбутні роки війни на виснаження їм буде непереливки.

Якщо союзники дозволять Україні ракетами бити по російських інфраструктурних об'єктах, які пов'язані з обороною, це прискорить розуміння "звичайними росіянами" усієї небезпеки війни та прискорить бажання Путіна замислитися про перемир'я.