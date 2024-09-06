Попри обстріли, відсутність електрики та постійні сигнали тривоги, медики продовжують свою роботу – лікують і рятують наші життя. Які цифрові сервіси вже працюють і дозволяють це робити швидше та ефективніше – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Лікарняний перестав бути "збиранням печаток"

Уже мало хто пам'ятає, як для отримання лікарняного потрібно було ще побігати по поверхах, збираючи потрібні печатки. Але ці часи в минулому.

Сьогодні документ, що є підставою для отримання лікарняного, називається медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН). Його формує лікар в електронній системі охорони здоров'я з огляду на стан пацієнта. МВТН автоматично потрапить до електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності – документ, за яким нараховуються виплати.

єМалятко: час дитині, а не в чергах за довідкою

Ще один успішний приклад зміни процесів – медичний висновок про народження та єМалятко. Сервіс дозволяє батькам новонародженої дитини за однією заявою отримати до 9 державних послуг.

Як він працює?

Після появи дитини на світ лікар формує медичний висновок про народження. Цей електронний документ підтверджує факт народження дитини жінкою.

Матері дитини відразу надходить смс на телефон – з номером медичного висновку про народження, який використовується під час подачі заяви на комплексну послугу "єМалятко" або для реєстрації дитини в ДРАЦСГ.

Далі мати або батько дитини самостійно на порталі Дія або за допомогою адміністратора послуги в пологовому будинку, або в ЦНАП, або особисто в органах ДРАЦСГ подає заяву на отримання комплексної послуги "єМалятко", у тому числі обираючи зручний спосіб отримання свідоцтва про народження дитини.

Отримання соціальних виплат можна оформити або через комплексну послугу "єМалятко" (потрібно тільки вказати номер свого рахунку), або подати заявку онлайн на ресурсі Мінсоцполітики.

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Неонатальний скринінг – дбайлива цифрова турбота про здоров'я малюка

Цифрова турбота про новонародженого не обмежується сервісом єМалятко. Уже в перші дні життя маленьким українцям проводять дослідження з розширеного неонатального скринінгу на 21 рідкісне захворювання. Це комплексне обстеження, яке проводять для виявлення спадкової та вродженої патології у немовлят. Для ефективного лікування більшість рідкісних хвороб потрібно виявити протягом 10 днів. Це дозволяє застосувати терапію, яка дозволить зупинити розвиток хвороби або і повністю нівелювати її прояви.

Процес є автоматизованим. Це дозволяє швидко обмінюватися інформацію між центрами скринінгу та фіксувати її в електронній медичній картці пацієнта.

Цифрові COVID-сертифікати як інструмент для боротьби із захворюваністю

Усе більше автоматизуються і процеси контролю за захворюваністю. Під час пандемії коронавірусу в Україні запрацював цифровий COVID-сертифікат. Україна змогла швидко побудувати інфраструктуру для отримання сертифікатів та впровадити миттєвий обмін даними між іншими країнами. Україна стала однією з перших поза межами ЄС хто отримав визнання своїх цифрових документів.

Тепер COVID-сертифікати використовуються в межах Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров'я ВООЗ, яка охоплює і Довірчу мережу охорони здоров'я ЄС.

Обирати сімейного лікаря можна буде онлайн

Крок за кроком от уже зовсім скоро кожен українець матиме можливість обрати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та самостійно укласти з ним декларацію онлайн. Це один із перших сервісів, що впроваджується в особистому кабінеті пацієнта.

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Тут же за потреби пацієнт зможе оновити свої персональні дані (до прикладу, номер телефону чи прізвище після одруження/розлучення) без відвідування лікаря.

Цифровий простір – безмежний, тож продовжуємо працювати над тим, щоб технології допомагали українцям бути здоровішими.