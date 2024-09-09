Сейчас часть документации и процессов уже переведены в цифру. Среди успешных примеров – медицинское заключение о временной нетрудоспособности и е-больничный, медицинское заключение о рождении и еМалятко, COVID-сертификаты, электронные направления, рецепты и другие электронные инструменты.

Актуально Будущее, ставшее реальностью: как цифровизируется украинская медицина

Цифровизация продолжается – в 2024 году и в дальнейшем количество электронных инструментов и документов будет расти. Поэтому заглянем за цифровую завесу – какие новые проекты появятся в украинской медицине уже скоро.

Электронный рецепт на экстемпоральные лекарства на основе медицинского каннабиса

В феврале этого года парламент принял историческое решение, которое регулирует оборот растений рода конопли и позволяет полноценно запустить рынок медицинского каннабиса в Украине. Это позволяет десяткам тысяч пациентов, в том числе и среди защитников, иметь беспрепятственный доступ к жизненно необходимым лекарствам.

Как и любые лекарства, лекарства на основе каннабиса пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту.

Также внедряется современная электронная система, которая будет обеспечивать беспрецедентный уровень прозрачности оборота медицинского каннабиса – от семени до аптеки. Это позволит гарантировать качество и безопасность лекарств, а также исключить их несанкционированный оборот.

Медицинское заключение водителя

Водительское удостоверение – это не только документ, но и подтверждение ответственности и пригодности кандидата к управлению транспортом. Однако получение медицинских справок для водительского удостоверения всегда было обременительным и часто коррумпированным процессом.

Читайте также Украинская разведка устроила для россиян "жаркие летние каникулы"

С внедрением электронных медицинских заключений для будущих водителей процесс прохождения медицинской экспертизы становится значительно проще и прозрачнее. Так, вместо бумажных форм вы получите электронное заключение, сведения из которого в автоматизированной форме будут передаваться в соответствующие органы. Это не только уменьшает количество фиктивных выводов, но и устраняет злоупотребления при их выдаче.

Медицинские заключения для процессов усыновления

Сегодня все граждане, желающие стать усыновителями, взять ребенка под опеку или попечительство, стать приемными родителями, родителями-воспитателями, должны получить бумажное медицинское заключение о состоянии здоровья. Для того, чтобы упростить путь кандидата, внедряется цифровое медицинское заключение о результатах такого медицинского осмотра

Изменения позволят ускорить процесс, уменьшить бюрократию и бумажную волокиту кандидатам в усыновители, людям, которые намерены взять под опеку (патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. Также в рамках реформирования появится цифровое медицинское заключение о результатах осмотра ребенка.

Электронное назначение на вспомогательные средства реабилитации

Залогом эффективной реабилитации является ее своевременность. Именно поэтому получение вспомогательных средств реабилитации (тростей, палок для хождения, костылей, ходунков, кресел колесных, ортезов и т.д.) должно происходить без лишней бюрократии, беготни по кабинетам врачей и процедуры установления инвалидности.

Заметьте Зеленского и Байдена ждет решающий разговор

Если раньше, чтобы получить вспомогательные средства реабилитации, пациент проходил несколько бюрократических кругов, то сегодня этот процесс значительно упрощен. Оптимизация процедуры продолжается до сих пор.

Необходимые ассистивные технологии можно будет получить бесплатно в медицинском учреждении или в кабинетах ассистивных технологий. Решение об их выдаче будет принимать мультидисциплинарная реабилитационная команда, специалисты которой сформируют соответствующее электронное назначение и зафиксируют его в индивидуальном реабилитационном плане пациента.

Так цифровизация не только упростит ненужную бумажную волокиту, но и позволит эффективно управлять ресурсами.

Онлайн-декларация о выборе врача

Вскоре в Украине заработает личный кабинет пациента, благодаря которому пациенты получат доступ к цифровым медицинским услугам. Среди первых сервисов, которые станут доступными, – возможность выбрать семейного врача, терапевта или педиатра и самостоятельно подать ему декларацию онлайн.

Пациент сможет войти в личный кабинет пациента, выбрав для себя одну из платформ для входа в медицинской информационной системе (МИС), которой он предпочитает. Также подавать декларацию о выборе врача, менять свои персональные данные пациенты смогут и через единый портал государственных услуг Дия.