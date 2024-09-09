Наразі частину документації та процесів уже переведено в цифру. Серед успішних прикладів – медичний висновок про тимчасову непрацездатність та е-лікарняний, медичний висновок про народження та єМалятко, COVID-сертифікати, електронні направлення, рецепти та інші електронні інструменти.

Актуально Майбутнє, що стало реальністю: як цифровізується українська медицина

Цифровізація триває – у 2024 році і надалі кількість електронних інструментів та документів зростатиме. Тож заглянемо за цифрову завісу – які нові проєкти з'являться в українській медицині вже незабаром.

Електронний рецепт на екстемпоральні ліки на основі медичного канабісу

У лютому цього року парламент прийняв історичне рішення, яке регулює обіг рослин роду коноплі та дозволяє повноцінно запустити ринок медичного канабісу в Україні. Це дозволяє десяткам тисяч пацієнтів, зокрема і з-поміж захисників, мати безперешкодний доступ до життєво необхідних ліків.

Як і будь-які ліки, ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.

Також впроваджується сучасна електронна система, яка забезпечуватиме безпрецедентний рівень прозорості обігу медичного канабісу – від насінини до аптеки. Це дозволить гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливити їх несанкціонований обіг.

Медичний висновок водія

Водійське посвідчення – це не лише документ, а й підтвердження відповідальності та придатності кандидата до керування транспортом. Проте отримання медичних довідок для водійського посвідчення завжди було обтяжливим і часто корумпованим процесом.

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З впровадженням електронних медичних висновків для майбутніх водіїв процес проходження медичної експертизи стає значно простішим і прозорішим. Так, замість паперових форм ви отримаєте електронний висновок, відомості з якого в автоматизованій формі передаватимуться до відповідних органів. Це не лише зменшує кількість фіктивних висновків, але й усуває зловживання під час їх видачі.

Медичні висновки для процесів усиновлення

Сьогодні усі громадяни, які бажають стати усиновлювачами, взяти дитину під опіку чи піклування, стати прийомними батьками, батьками-вихователями, повинні отримати паперовий медичний висновок про стан здоров'я. Для того, щоб спростити шлях кандидата, впроваджується цифровий медичний висновок щодо результатів такого медичного огляду

Зміни дозволять пришвидшити процес, зменшити бюрократію та паперову тяганину кандидатам в усиновлювачі, людям, які мають наміри узяти під опіку (патронат) дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування. Також у рамках реформування з'явиться цифровий медичний висновок про результати огляду дитини.

Електронне призначення на допоміжні засоби реабілітації

Запорукою ефективної реабілітації є її своєчасність. Саме тому отримання допоміжних засобів реабілітації (тростин, палиць для ходіння, милиць, ходунків, крісел колісних, ортезів тощо) має відбуватися без зайвої бюрократії, біганини кабінетами лікарів та процедури встановлення інвалідності.

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Якщо раніше, щоб отримати допоміжні засоби реабілітації, пацієнт проходив декілька бюрократичних кіл, то сьогодні цей процес значно спрощено. Оптимізація процедури триває і досі.

Необхідні асистивні технології можна буде отримати безоплатно у медичному закладі або в кабінетах асистивних технологій. Рішення про їх видачу буде приймати мультидисциплінарна реабілітаційна команда, фахівці якої сформують відповідне електронне призначення та зафіксують його в індивідуальному реабілітаційному плані пацієнта.

Так цифровізація не лише спростить непотрібну паперову тяганину, але й дозволить ефективно управляти ресурсами.

Онлайн-декларація про вибір лікаря

Невдовзі в Україні запрацює особистий кабінет пацієнта, завдяки якому пацієнти отримають доступ до цифрових медичних послуг. Серед перших сервісів, які стануть доступними, – можливість обрати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та самостійно подати йому декларацію онлайн.

Пацієнт зможе увійти в особистий кабінет пацієнта, обравши для себе одну з платформ для входу в медичній інформаційній системі (МІС), якій він надає перевагу. Також подавати декларацію про вибір лікаря, змінювати свої персональні дані пацієнти зможуть і через єдиний портал державних послуг Дія.