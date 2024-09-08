Хронологія атак по Росії

Згідно з опублікованими у відкритих джерелах даними, а так само офіційно та напівофіційно підтвердженими самим ГУР МО, літні "канікули" у росіян мали наступний вигляд.

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6 червня була атакована нафтобаза у Бєлгородській області, у Старооскольському міському окрузі.

8 червня був здійснений наліт дронів на територію Північної Осетії, метою якого був аеродром у місті Моздо.

17 червня атакували Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод, який працював на російський ВПК.

1 липня атакували дві електропідстанції у Бєлгородській області, внаслідок чого було паралізовано роботу Оскольського електрометалургійного комбінату у Воронезькій області.

4 липня під атакою був Тамбовський пороховий завод.

9 липня була атакована нафтобаза у Калачі-на-Дону в Волгоградській області, а також аеродром у місті Ахтубінськ Астраханської області.

21 липня у населеному пункті Томіліно під Москвою уразили вертольоти Мі-8 та Ка-226.

22 липня дронами атакували нафтопереробний завод у Туапсі Краснодарського краю Росії. Це призвело до пожежі на підприємстві.

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27 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів багатоцільовий військовий вертоліт Мі-8.

27 липня атакували нафтопереробний завод у Рязані, а також на аеродромі "Оленья" в Мурманській області були вражені два стратегічні бомбардувальники Росії Ту-22М3. Також атакували ще два аеродроми:

у місті Енгельс Саратовської області,

Дягілєво в Рязанській області.

31 липня під атакою була авіабаза Росії в Сирії. Хто б міг за цим стояти?

3 серпня в черговий раз уразили аеродром Морозовськ у Ростовській області, завдали вогневої поразки нафтобазі "Губкінська" у Бєлгородській області. У Ростовській області під атакою був склад ПММ на комбінаті "Атлас", який забезпечував пальним окупантів у Донецькій області.

16 серпня завдали удару по аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області. Унаслідок цього був знищений носій ракет "Кинжал" Міг-31К та два військово-транспортних Іл-76. Пошкоджень зазнали ще 5 літаків.

18 серпня у Ростовській області під удар потрапила нафтобаза комбінату "Кавказ", поблизу населеного пункту Пролетарськ. У Санкт-Петербурзі уразили нафтобазу.

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28 серпня в Ростовській області поблизу Каменськ-Шахтинська підірвали нафтобазу "Атлас", а в Кіровській області дронами атакували базу з нафтопродуктами на комбінаті "В'ятка" у місті Котельнич.

Варто зазначити, що операції проводились у колаборації з іншими силовими структурами – ЗСУ та СБУ. І проводилися дуже активно, практично без довгострокових пауз.

Окремо хочу зазначити, що це лише та частина операцій, про які повідомлялося у відкритих джерелах – ЗМІ, зі слів неназваних спікерів чи офіційних представників ГУР МО.

Що тут скажеш… Подобається, не подобається, а третій рік терпи, болотяна не красуня.