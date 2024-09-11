ИПСО против Украины занимаются на самом высоком уровне

Самой масштабной ИПСО на эту тему была операция, целью которой было предотвратить предоставление Украине безвиза, из-за культивации угрозы проникновения "ИГИЛ" в Европейский Союз через Украину. Именно тогда российские говорящие головы начали культивировать нарратив о том, что Украина – это "перевалочная база" "ИГИЛ".

Читайте также Важная задача для Минобновления и нового министра

Но вернемся к нашим баранам. На днях такое себе турецкое издание как Aydınlık опубликовало статью о том, что Украина проводит переговоры с террористической группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" в Сирии. Мол, Украина хочет привлечь их к операциям против России. Цель операций – совершение терактов против россиян в зонах оперирования террористов.

Причем уровень привлечения ИПСО говорит сам за себя. В этом случае была не просто публикация в никчемном издании Aydınlık, которое финансируется из России, а ранее обслуживало коммунистическую партию Турции, которую поддержали такие же никчемные площадки российского серого сегмента.

Статью сразу подхватили пропагандистские СМИ в России и даже спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова ретранслирует этот нарратив, называя Украину "новой международной террористической группировкой".

Что ж, цель ИПСО предельно ясна. Это дискредитация Украины и руководства страны в глазах партнеров, обвинение ее в контактах с террористическими организациями, особенно накануне 11 сентября. Причем запустили раскрутку этой ИПСО на самом высоком уровне.

Заметьте Вопрос, который всех интересует, – то что такое эскалация?

В России закрывают глаза на настоящих террористов

Недавно в России был совершен кровавый террористический акт в "Крокус-Сити Холл", ответственность за который взяли на себя "ИГ-Хорасан". Но практически все представители российских силовых структур в одну глотку продолжают утверждать, что за терактом стоит Украина. При этом представители ХТШ в России присутствуют во многих регионах и на протяжении нескольких лет регулярно совершали теракты.

По сути, что "ИГ-Хорасан", что ХТШ, что "Хизб ут-Тахрир, если совершат очередной террористический акт в России, то в этом автоматически будут обвинять Украину. Кремль никогда не признает, что очередная кровавая резня – это провал российских спецслужб в вопросе предотвращения угроз.

Подготовку именно такого характера сейчас на самом высоком государственном уровне проводят в России. А потому, россияне, ваши спецслужбы о вас думают. Думают, как о расходном материале и не более.