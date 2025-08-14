Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова під час трансляції в TikTok.

Як працюватиме послуга розлучення в Дії?

За словами Федорова, послуга розлучення в застосунку Дія стане доступною вже восени цього року.

Розлучитися в Дії можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни. Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо,

– заявив міністр.

Він додав, що, на відміну від укладання шлюбу, під час подання заявки на розлучення Дія пропонуватиме користувачам обміркувати своє рішення та намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.

Нагадаємо, вперше Федоров анонсував послугу розлучення в Дії ще в липні цього року. Це відбулося на тлі скандалу з генеральним директором Astronomer Енді Байроном, якого помітили з коханкою на концерті Coldplay.