Почему не во всех областях выключают свет?
Причиной этого являются российские атаки, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Дело в том, что часть украинских регионов больше пострадали от российских атак, а часть – меньше. Страна имеет объединенную энергосистему. Поэтому проблема энергодефицита создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях.
Электроэнергия от объектов генерации передается по магистральным и распределительным сетям. Импортируемая электроэнергия поступает через интерконнекторы,
– объяснили в ведомстве.
Однако украинская энергосистема не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак. Поэтому и возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров – достаточно ограничены.
Поэтому приходится вводить отключение света в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов, чтобы частично разгрузить магистральные сети.
При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет,
– добавили в Минэнерго.
Важно! В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.
Напомним, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Укрэнерго.
В частности за прошедшие сутки Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления.
Что еще следует знать об отключении света?
- Графики отключений света в Украине будут продолжаться что долго. По меньшей мере украинцы будут жить "по графикам" до конца отопительного сезона.
- Ожидается, что именно в зимний период Россия будет наносить комбинированные удары с интервалом в 5 – 7 недель. Ситуация остается сложной, но контролируемой.