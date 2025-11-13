Почему не во всех областях выключают свет?

Причиной этого являются российские атаки, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Читайте также Света снова не будет в большинстве регионов: графики почасовых отключений на 13 ноября

Дело в том, что часть украинских регионов больше пострадали от российских атак, а часть – меньше. Страна имеет объединенную энергосистему. Поэтому проблема энергодефицита создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях.

Электроэнергия от объектов генерации передается по магистральным и распределительным сетям. Импортируемая электроэнергия поступает через интерконнекторы,

– объяснили в ведомстве.

Однако украинская энергосистема не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак. Поэтому и возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров – достаточно ограничены.

Поэтому приходится вводить отключение света в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов, чтобы частично разгрузить магистральные сети.

При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет,

– добавили в Минэнерго.

Важно! В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.

Напомним, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В частности за прошедшие сутки Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления.

Что еще следует знать об отключении света?