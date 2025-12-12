Що відомо про відключення світла та поширення фейків?

Ресурси поширюють твердження, що нібито українська влада "несправедливо розподіляє електроенергію між регіонами", пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Фейки свідчать, що східні області залишаються без світла, а на заході країни "світяться кафе". Також поширюється старий пропагандистський наратив: Україна "продає електрику в ЄС, поки її громадяни сидять без світла".

Водночас у Міненерго повідомили, що Україна не експортує електроенергію. Зокрема вся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання.

Річ у тім, що внаслідок масованих ракетно-дронових російських атак в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились, тоді як потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється,

У Центрі протидії дезінформації наголосили: поширення подібних наративів – це типовий приклад інформаційної операції, яку проводять росіяни. Їхня мета наразі:

спровокувати розкол у суспільстві; дестабілізувати внутрішню ситуацію; посіяти конфлікт між мешканцями різних регіонів України.

Насправді єдина причина відключень світла – терористичні удари росіян по енергетичній інфраструктурі,

Важливо! Різниця в масштабах відключень між різними регіонами пояснюється тим, що ворог свідомо атакує не лише об’єкти генерації, а й лінії передачі електроенергії.

Що ще відомо про відключення світла?