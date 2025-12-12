Что известно об отключении света и распространении фейков?

Ресурсы распространяют утверждение, что якобы украинская власть "несправедливо распределяет электроэнергию между регионами", пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Фейки свидетельствуют, что восточные области остаются без света, а на западе страны "светятся кафе". Также распространяется старый пропагандистский нарратив: Украина "продает электричество в ЕС, пока ее граждане сидят без света".

В то же время в Минэнерго сообщили, что Украина не экспортирует электроэнергию. В частности вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления.

Дело в том, что в результате массированных ракетно-дронных российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились, тогда как потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак.

Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отметили: распространение подобных нарративов – это типичный пример информационной операции, которую проводят россияне. Их цель сейчас:

спровоцировать раскол в обществе; дестабилизировать внутреннюю ситуацию; посеять конфликт между жителями разных регионов Украины.

На самом деле единственная причина отключений света – террористические удары россиян по энергетической инфраструктуре,

– напомнили в ЦПД.

Важно! Разница в масштабах отключений между различными регионами объясняется тем, что враг сознательно атакует не только объекты генерации, но и линии передачи электроэнергии.

Что еще известно об отключении света?