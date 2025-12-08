Продает ли Украина электроэнергию?

Продает ли Киев электричество в Европу, рассказали в ДТЭК передает 24 Канал со ссылкой на threads.

Читайте также Отключение света в Украине: был ли блэкаут в 2025 году

Видим огромное количество сообщений о том, что Украина якобы экспортирует электричество за границу,

– отметили в ДТЭК.

Однако эта информация является ложной. В энергосистеме существенный дефицит происходит из-за постоянных российских обстрелов.

В частности торговые операции с электричеством есть возможность проверить. Проверку можно сделать на сайте ENTSO-E во вкладке Scheduled Commercial Exchanges.

Там вы увидите, что Украина не экспортирует, а импортирует электричество из европейских стран,

– уточнили в компании.

Обратите внимание! Именно благодаря импорту энергетики могут поддерживать свет дома после российских атак.

Что еще известно о слухах относительно экспорта?

Вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

И это несмотря на то, что враждебные каналы в Телеграме распространяют видео с "инфографиками", на которых показано, что Украина якобы экспортирует электроэнергию в ЕС.

То, что в манипуляционных роликах выдают за "экспорт", на самом деле является техническими перетоками между странами в пределах объединенной европейской энергосистемы,

– отметили в ЦПД.

Речь идет о естественном процессе. Он обусловлен законами физики, а не торговля электроэнергией.

Свет же выключают из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре.

Дефицит возникает из-за уничтожения:

энергоблоков; подстанций; сетей.

Важно! Именно дефицит заставляет операторов применять графики отключений.

Что еще известно об отключении света?