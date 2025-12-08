Продает ли Украина электроэнергию?
Продает ли Киев электричество в Европу, рассказали в ДТЭК передает 24 Канал со ссылкой на threads.
Читайте также Отключение света в Украине: был ли блэкаут в 2025 году
Видим огромное количество сообщений о том, что Украина якобы экспортирует электричество за границу,
– отметили в ДТЭК.
Однако эта информация является ложной. В энергосистеме существенный дефицит происходит из-за постоянных российских обстрелов.
В частности торговые операции с электричеством есть возможность проверить. Проверку можно сделать на сайте ENTSO-E во вкладке Scheduled Commercial Exchanges.
Там вы увидите, что Украина не экспортирует, а импортирует электричество из европейских стран,
– уточнили в компании.
Обратите внимание! Именно благодаря импорту энергетики могут поддерживать свет дома после российских атак.
Что еще известно о слухах относительно экспорта?
Вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
И это несмотря на то, что враждебные каналы в Телеграме распространяют видео с "инфографиками", на которых показано, что Украина якобы экспортирует электроэнергию в ЕС.
То, что в манипуляционных роликах выдают за "экспорт", на самом деле является техническими перетоками между странами в пределах объединенной европейской энергосистемы,
– отметили в ЦПД.
Речь идет о естественном процессе. Он обусловлен законами физики, а не торговля электроэнергией.
Свет же выключают из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре.
Дефицит возникает из-за уничтожения:
- энергоблоков;
- подстанций;
- сетей.
Важно! Именно дефицит заставляет операторов применять графики отключений.
Что еще известно об отключении света?
Ожидать ухудшения по электричеству из-за похолодания не стоит. Конечно, что потребление возрастет, но возрастет и величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики отключений света будут оставаться на таком же уровне.
В то же время после обстрела 6 декабря у украинцев чаще будут выключать свет. Восстановление энергосистемы теперь займет недели.