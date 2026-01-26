Які виплати може оформити бізнес?

Малий та середній бізнес в Україні продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, пише Урядовий портал.

Щоб допомогти підприємцям пройти складний період, Уряд запровадив такі виплати:

1.⁠ ⁠Одноразова допомога для малого бізнесу на енергонезалежність

ФОПи 2 – 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах – заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади й послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 гривень.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подача заявки – через портал Дія. Кошти можна витратити на:

придбання та ремонт енергообладнання;

пальне для генераторів;

оплату послуг електроенергії.

2.⁠ ⁠Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5 – 7 – 9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Максимальна сума кредиту – до 10 мільйонів гривень.

