Він продовжує працювати, попри аварійні відключення через атаки Росії, через що має додаткові витрати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 23 січня.

Яку допомогу можуть отримати ФОПи 2 – 3 груп?

Одноразову фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 гривень зможуть отримати ФОПи 2 – 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах:

заклади харчування,

аптеки,

кав'ярні,

продуктові магазини,

пекарні,

інші заклади та послуги першої необхідності.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника,

– наголосила Свириденко.

Подати заявки можна буде через портал "Дія".

Її верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Їх можна буде витратити на:

придбання та ремонт енергообладнання,

пальне для генераторів,

оплату послуг електроенергії.

Що відомо про кредит 0% для бізнесу?

Уряд також погодив кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва,

– розповіла Свириденко.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 терміном до 3 років.

Максимально можна взяти отримати суму до 10 мільйонів гривень.

Про старт програми з допомоги бізнесу пізніше повідомить Міністерство економіки.

Що варто знати ФОПам?