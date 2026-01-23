Він продовжує працювати, попри аварійні відключення через атаки Росії, через що має додаткові витрати. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 23 січня.
Дивіться також Третина ФОПів закриється, інші – підуть "в тінь": чому ПДВ небезпечний для мікробізнесу
Яку допомогу можуть отримати ФОПи 2 – 3 груп?
Одноразову фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 гривень зможуть отримати ФОПи 2 – 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах:
- заклади харчування,
- аптеки,
- кав'ярні,
- продуктові магазини,
- пекарні,
- інші заклади та послуги першої необхідності.
Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника,
– наголосила Свириденко.
Подати заявки можна буде через портал "Дія".
Її верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.
Їх можна буде витратити на:
- придбання та ремонт енергообладнання,
- пальне для генераторів,
- оплату послуг електроенергії.
Що відомо про кредит 0% для бізнесу?
Уряд також погодив кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.
Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва,
– розповіла Свириденко.
Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 терміном до 3 років.
Максимально можна взяти отримати суму до 10 мільйонів гривень.
Про старт програми з допомоги бізнесу пізніше повідомить Міністерство економіки.
Що варто знати ФОПам?
У 2026 році "Приватбанк" скасовує щомісячну абонплату для ФОПів, які здійснюють розрахунки бізнес-карткою на певну суму. Банк також скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали, знижує тарифи на платежі в інші банки та зменшує комісії за валютні операції.
Роботодавці можуть сплачувати ЄСВ за зниженими ставками, якщо працевлаштовують осіб з інвалідністю.
У 2026 році підприємців штрафуватимуть за порушення низки правил. Спочатку на 100% за перше порушення, а потім на 150% за наступні. Основні підстави для штрафів включають відсутність або неправильне використання РРО, незареєстровані касові апарати, неповні чеки та неправильну фіскалізацію підакцизних товарів.