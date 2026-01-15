Які штрафи діють у 2026 році?

Перехідний період завершився, тож підприємців штрафуватимуть за порушення правил фіскалізації, пише 24 Канал з посиланням на юркомпанію Богдана Янківа.

За продаж товарів без чека передбачена така відповідальність:

  • 100% вартості товару чи послуги — за перше порушення;
  • 150% вартості — за кожне наступне порушення.

За що ФОП точно оштрафують?

Податківці перевіряють не лише наявність РРО або ПРРО, а й правильність їх використання. Найпоширеніші підстави для штрафів:

  • відсутній касовий апарат або програмний РРО на місці розрахунків;
  • використовується незареєстрований або несправний РРО;
  • покупка проведена не на повну суму;
  • у чеку немає обов’язкових даних (назви товару, номера чека, QR-коду);
  • покупцю не видали паперовий чек без його згоди на електронний;
  • продаж підакцизних товарів без правильної фіскалізації.

Крім фінансових санкцій за РРО, можливі й додаткові адміністративні штрафи за порушення касової дисципліни.

Що треба пам’ятати?

  1. Кожна готівкова операція вимагає чека – незалежно від того, отримуєте ви гроші чи повертаєте;
  2. Повернення товару не скасовує необхідності фіскалізації операції;
  3. Один і той самий товар може призвести до кількох штрафів, якщо не дотримуватися правил на всіх етапах.

Які ще штрафи для ФОПів є?

  • ФОПи можуть отримати штрафи за прострочення податків, неоформлених працівників та торгівлю без реєстрації. За невчасну подачу звітності можна отримати 340 гривень штрафу, а за відсутність первинних документів – 1 020 гривень.

  • Найвища сума штрафу, яку можуть виписати ФОПу, може коливатися в сумі від 80 тисяч до 240 тисяч гривень, інколи навіть більше, залежно від отриманого виду покарання.

  • Штраф для ФОПів 1 та 2 групи за несплату податків становить 50% від несплаченої суми. ФОП 3 групи при затримці сплати до 30 днів отримують штраф 5%, понад 30 днів – 10%.