Які штрафи діють у 2026 році?

Перехідний період завершився, тож підприємців штрафуватимуть за порушення правил фіскалізації, пише 24 Канал з посиланням на юркомпанію Богдана Янківа.

За продаж товарів без чека передбачена така відповідальність:

100% вартості товару чи послуги — за перше порушення;

150% вартості — за кожне наступне порушення.

За що ФОП точно оштрафують?

Податківці перевіряють не лише наявність РРО або ПРРО, а й правильність їх використання. Найпоширеніші підстави для штрафів:

відсутній касовий апарат або програмний РРО на місці розрахунків;

використовується незареєстрований або несправний РРО;

покупка проведена не на повну суму;

у чеку немає обов’язкових даних (назви товару, номера чека, QR-коду);

покупцю не видали паперовий чек без його згоди на електронний;

продаж підакцизних товарів без правильної фіскалізації.

Крім фінансових санкцій за РРО, можливі й додаткові адміністративні штрафи за порушення касової дисципліни.

Що треба пам’ятати?

Кожна готівкова операція вимагає чека – незалежно від того, отримуєте ви гроші чи повертаєте; Повернення товару не скасовує необхідності фіскалізації операції; Один і той самий товар може призвести до кількох штрафів, якщо не дотримуватися правил на всіх етапах.

Які ще штрафи для ФОПів є?