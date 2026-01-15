Какие штрафы действуют в 2026 году?

Переходный период завершился, поэтому предпринимателей будут штрафовать за нарушение правил фискализации, пишет 24 Канал со ссылкой на юркомпанию Богдана Янкива.

За продажу товаров без чека предусмотрена такая ответственность:

100% стоимости товара или услуги - за первое нарушение;

150% стоимости - за каждое последующее нарушение.

За что ФЛП точно оштрафуют?

Налоговики проверяют не только наличие РРО или ПРРО, но и правильность их использования. Самые распространённые основания для штрафов:

отсутствует кассовый аппарат или программный РРО на месте расчётов;

используется незарегистрированный или неисправный РРО;

покупка проведена не на полную сумму;

в чеке нет обязательных данных (названия товара, номера чека, QR-кода);

покупателю не выдали бумажный чек без его согласия на электронный;

продажа подакцизных товаров без правильной фискализации.

Кроме финансовых санкций за РРО, возможны и дополнительные административные штрафы за нарушение кассовой дисциплины.

Что нужно помнить?

Каждая наличная операция требует чека – независимо от того, получаете вы деньги или возвращаете; Возврат товара не отменяет необходимости фискализации операции; Один и тот же товар может привести к нескольким штрафам, если не соблюдать правила на всех этапах.

Какие еще штрафы для ФЛП есть?