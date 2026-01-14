Почему бизнес может понести гораздо большие потери?
Аналитические центры обратились к руководству страны с призывом пересмотреть законопроект по НДС и увеличить минимальный порог дохода, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.
Согласно поданному к документу анализу, Правительство ожидает получить около 40,1 миллиардов гривен дополнительных доходов, предусматривая расходы государства в 0,18 миллиарда и дополнительные расходы бизнеса на уровне 2,09 миллиардов гривен в год.
Однако аналитические центры отмечают, что эти расчеты не соответствуют реалиям, поскольку НДС является налогом на конечное потребление, а следовательно, приведет к дополнительным расходам украинцев. Так они привели аргументы:
- Во-первых, не учтены дополнительные расходы граждан. Поскольку НДС является налогом на конечное потребление, дополнительные доходы бюджета планируется получить за счет конечного потребителя, который, таким образом, понесет дополнительные расходы в размере суммы фискального эффекта.
- Во-вторых, административные расходы в анализе Минфина рассчитаны на предположении (неизвестного происхождения) о том, что субъект предпринимательства тратит дополнительно 56 человеко-часов в год на администрирование НДС. Это предположение не соответствует действительности, потому что статус плательщика НДС требует бухгалтерского учета.
- В-третьих, для расчета расходов Минфин использовал размер минимальной зарплаты, хотя учет – это квалифицированный труд, который, как правило, выполняет бухгалтер, получающий как минимум среднюю зарплату.
В обращении подчеркивается, что Минфин существенно недооценил административные расходы бизнеса.
Что предлагают аналитики?
Вместо предложенных норм аналитические центры предлагают ориентироваться на опыт ЕС и Великобритании, где порог регистрации НДС составляет 85 – 100 тысяч евро.
Эксперты рекомендуют ввести в Украине порог в 6 миллионов гривен с 2027 года с последующим поэтапным снижением, обеспечить упрощенное администрирование по кассовому методу и автозаполнение деклараций.
Новости украинского бизнеса
еЧек будет введен в Украине в 2026 году как национальный электронный чек, который будет предоставлять цифровой аналог фискальных чеков через банковское приложение. Электронный еЧек будет иметь такую же доказательную силу, как и бумажный чек, и не повлияет на налоговый режим для бизнеса.
С 1 января 2026 года некоторые предприниматели не могут быть плательщиками единого налога – речь идет о представителях охранного бизнеса. Для перехода на общую систему налогообложения необходимо подать заявление до 20 января 2026 года включительно.
В Украине многие бизнесы предоставляют скидки для военных, в частности сети "Эпицентр", METRO, WOG. В список компаний, которые предлагают привилегии военнослужащим, входят кафе, гостиницы, медицинские учреждения, химчистки и производители одежды.