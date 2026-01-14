Почему бизнес может понести гораздо большие потери?

Аналитические центры обратились к руководству страны с призывом пересмотреть законопроект по НДС и увеличить минимальный порог дохода, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.

Согласно поданному к документу анализу, Правительство ожидает получить около 40,1 миллиардов гривен дополнительных доходов, предусматривая расходы государства в 0,18 миллиарда и дополнительные расходы бизнеса на уровне 2,09 миллиардов гривен в год.

Однако аналитические центры отмечают, что эти расчеты не соответствуют реалиям, поскольку НДС является налогом на конечное потребление, а следовательно, приведет к дополнительным расходам украинцев. Так они привели аргументы:

Во-первых, не учтены дополнительные расходы граждан . Поскольку НДС является налогом на конечное потребление, дополнительные доходы бюджета планируется получить за счет конечного потребителя, который, таким образом, понесет дополнительные расходы в размере суммы фискального эффекта.

. Поскольку НДС является налогом на конечное потребление, дополнительные доходы бюджета планируется получить за счет конечного потребителя, который, таким образом, понесет дополнительные расходы в размере суммы фискального эффекта. Во-вторых, административные расходы в анализе Минфина рассчитаны на предположении (неизвестного происхождения) о том, что субъект предпринимательства тратит дополнительно 56 человеко-часов в год на администрирование НДС. Это предположение не соответствует действительности, потому что статус плательщика НДС требует бухгалтерского учета.

о том, что субъект предпринимательства тратит дополнительно 56 человеко-часов в год на администрирование НДС. Это предположение не соответствует действительности, потому что статус плательщика НДС требует бухгалтерского учета. В-третьих, для расчета расходов Минфин использовал размер минимальной зарплаты, хотя учет – это квалифицированный труд, который, как правило, выполняет бухгалтер, получающий как минимум среднюю зарплату.

В обращении подчеркивается, что Минфин существенно недооценил административные расходы бизнеса.

Что предлагают аналитики?

Вместо предложенных норм аналитические центры предлагают ориентироваться на опыт ЕС и Великобритании, где порог регистрации НДС составляет 85 – 100 тысяч евро.

Эксперты рекомендуют ввести в Украине порог в 6 миллионов гривен с 2027 года с последующим поэтапным снижением, обеспечить упрощенное администрирование по кассовому методу и автозаполнение деклараций.

