Как можно спасти бизнес от закрытия?
Самыми успешными являются те бизнесы, что понимают, где именно клиент принимает решение – онлайн, офлайн или в смешанной модели – и строят коммуникацию соответственно, говорит эксперт Анастасия Ямелинец пишет 24 Канал.
Важную роль играют данные о повторных покупках, триггеры выбора и барьеры – без этого инвестиции в маркетинг становятся хаотичными.
Еще одна экспертка Наталья Головачко добавляет, что в кризис при правильном подходе можно удержать бизнес на плаву. Надо придерживаться определенных правил:
- Доработайте продукт/услугу
Сначала надо понять, какие на самом деле потребности у потребителей, а затем подстроить его производство. К примеру: пекарня в спальном районе долгое время не могла выйти на плановые продажи, хотя качество выпечки было высоким.
После простого исследования клиентов выяснилось, что основная аудитория – жители района, которые идут на работу или возвращаются с утренней пробежки.
Но проблема была не в продукте, а в режиме работы: пекарня открывалась в 9:00, тогда как потенциальные покупатели были готовы покупать круассаны с 7:00 – 8:30. После изменения графика на утреннее открытие продажи выросли без дополнительных затрат на рекламу.
- Выясните, где клиент ищет решение
Это может быть как Instagram и Google, так и GPT. После того как бизнес это выяснит, стоит инвестировать в оптимизацию и продвижение того или иного направления. Но когда бюджет распределяют понемногу везде – это менее эффективно.
- Удержите самых ценных клиентов
Дело в том, что в большинстве бизнесов по классическому правилу Парето 20% клиентов приносят до 80% дохода, говорит Наталья Головачко.
Среди примеров можно привести такой: в частном медицинском центре во время спада записей выяснили, что около трети пациентов формируют основной объем дохода. И это семьи, которые регулярно проходят обследования, ведут детей, родителей и обращаются повторно.
Вместо того чтобы увеличивать расходы на рекламу первичных обращений, клиника ввела персональные напоминания о профилактических осмотрах и понятные пакеты услуг для всей семьи,
– подчеркивает специалист.
То есть клиника добавила не скидки, а эмоциональный сервис: человеческое отношение и ощущение заботы вместо формальности Viber-рассылок. Это дало лучший эффект, чем дорогая рекламная кампания в соцсетях.
Новости украинского бизнеса
еЧек будет введен в Украине в 2026 году как национальный электронный чек, который будет предоставлять цифровой аналог фискальных чеков через банковское приложение. Электронный еЧек будет иметь такую же доказательную силу, как и бумажный чек, и не повлияет на налоговый режим для бизнеса.
С 1 января 2026 года некоторые предприниматели не могут быть плательщиками единого налога – речь идет о представителях охранного бизнеса. Для перехода на общую систему налогообложения необходимо подать заявление до 20 января 2026 года включительно.
В Украине многие бизнесы предоставляют скидки для военных, в частности сети "Эпицентр", METRO, WOG. В список компаний, которые предлагают привилегии военнослужащим, входят кафе, гостиницы, медицинские учреждения, химчистки и производители одежды.