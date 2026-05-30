Кого сейчас ищут работодатели

Наибольшую нехватку кадров сейчас наблюдают в сферах, где нужна физическая работа или узкопрофильные навыки. Подробнее о ситуации эксклюзивно для 24 Канала рассказали эксперты.

Смотрите также Спасатели или риск для безопасности: как Украина готовится привлекать трудовых мигрантов

По результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации, 74% украинских компаний жаловались на дефицит кадров, а еще 21% – заявили, что уже частично почувствовали проблему. Сложнее всего бизнесу было находить работников для таких вакансий:

рабочие и технические специальности – из-за оттока кадров и низкой мотивации работать оффлайн;

узкопрофильные специалисты со знанием английского;

а также менеджеры по продажам и руководители среднего звена – требуют постоянного физического присутствия, тогда как возможности бронирования остаются ограниченными.

Председатель ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник ранее отмечал, что ситуация на отечественном рынке труда сейчас формируется под влиянием сразу нескольких кризисов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Прежде всего количество трудоспособного населения сократили война и мобилизация, а острую нехватку рабочих наблюдают в строительстве, логистике, аграрном секторе, медицине и образовании.

Война и демографический кризис приводят к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немножко неуместно,

– считает эксперт.

В свою очередь исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в вопросе трудовых мигрантов важно понимать, в ком именно нуждается бизнес. По его словам, наибольший спрос сейчас существует на людей для низкоквалифицированного ручного труда в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

Интересно! Премьер-министр Юлия Свириденко назвала потребность экономики в специалистах одним из самых больших вызовов для Украины. "Особенно это чувствуют отрасли строительства и оборонной промышленности, где потребность в кадрах будет только расти", – сообщила чиновница.

Другие новости с рынка труда: