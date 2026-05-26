Рынок труда в Украине все чаще описывают как такой, где спрос на работников превышает предложение. По данным Государственного центра занятости, на начало мая 141 тысяча человек искали работу, тогда как дефицит кадров оценивался в около 89 тысяч вакансий. Это усиливает дискуссию о том, является ли нехватка работников временным дисбалансом, или уже постоянной структурной проблемой для бизнеса.

В то же время причины кадрового дефицита являются многофакторными и выходят далеко за пределы классической конкуренции за специалистов. На ситуацию влияют война, внешняя миграция населения, трансформация экономики и неравномерный спрос на различные профессии. В результате отдельные отрасли сталкиваются с критической нехваткой работников, тогда как другие остаются менее пораженными этим дефицитом.

На этом фоне в Украине обсуждают возможный пересмотр перечня так называемых "миграционно рисковых" стран, что может упростить привлечение иностранных работников для закрытия кадровых потребностей. В то же время эта инициатива вызывает дискуссии: часть граждан опасается, что иностранные работники могут конкурировать с украинцами за рабочие места.

24 Канал выяснил, насколько критической является потребность в трудовых мигрантах для экономики Украины, почему бизнес к этому все больше склоняется и какие риски это может иметь.

Действительно ли бизнесу не хватает работников?

Еще в прошлом году исследование Европейской Бизнес Ассоциации совместно с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной зафиксировало, что украинскому бизнесу все сложнее находить работников.

По результатам опроса, в 2025 году 74% компаний сообщили о дефиците квалифицированных кадров. В то же время 83% бизнесов открывали новые вакансии, а 96% уже повышали зарплаты работникам.

Почти половина работодателей также заявила, что на их работу повлиял выезд молодых специалистов в возрасте 18 – 22 года за границу.

Труднее всего компаниям было находить работников технических и рабочих специальностей. Особенно острой проблемой называли поиск узкопрофильных специалистов со знанием английского языка, в которых нуждаются международные компании.

Кроме того, бизнесу не хватало менеджеров по продажам и руководителей среднего звена из-за необходимости постоянного офлайн-присутствия.

Мария Абдуллина для 24 Канала подтверждает, что в этом году кадровый кризис, вероятно, продолжит усиливаться, поэтому работодателям придется не только повышать зарплаты, но и менять подходы к найму, делать их более диверсифицированными и активнее привлекать различные группы населения.

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа, сопредседатель HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации Компании уже становятся более открытыми к трудоустройству ветеранов, людей с инвалидностью и кандидатов старшего возраста. Активно привлекают женщин на традиционно мужские специальности. В то же время растет и будет расти в дальнейшем фокус на переобучении и адаптации работников, что позволит закрывать вакансии за счет имеющихся кадров и кандидатов.

К тому же еще в начале года в годовом дайджесте OLX Работа прогнозировалось, что в 2026 году работодатели все больше будут обращать внимание на трудовых мигрантов как потенциальный источник рабочей силы, особенно в рабочих профессиях.

Такая тенденция на самом деле уже начинает проявляться, хотя назвать ее массовым трендом еще нельзя. Впрочем ожидается, что потребность в трудовых мигрантах будет только усиливаться, добавляет Абдуллина.

Может ли Украина не нанимать трудовых мигрантов?

Экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала рассказал, что вокруг темы трудовых мигрантов существует огромная куча гейта, которым сопровождаются любые заявления о трудовых мигрантах, при том что люди, которые гейтят это, практически ничего не предлагают взамен.

В то же время вопрос трудовой миграции рассматривается как вопрос восстановления экономического состояния Украины. Есть базовая цифра от Минэкономики – 4,5 миллиона дополнительных работников. Как отмечает экономист, это для того, чтобы хотя бы выйти на уровень 2021 года.

Олег Пендзин, Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мы должны понимать, что из Украины выехало примерно 8,5 миллиона человек. Это официальная статистика Министерства иностранных дел. Из них 5 миллионов человек – это рабочие руки. В лучшем случае в Украину вернется 10 – 15% всех людей, выехавших в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. То есть чем дольше продлится война, тем меньше будет процент тех, кто вернется.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, передает Государственная служба занятости, по состоянию на начало 2026 года в разных странах находилось 5,9 миллиона человек. В то же время, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, реальное количество лиц, которые выехали из Украины, составляет 11 миллионов человек.

Еще раньше директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью РБК-Украина сообщала, что Украина будет вынуждена привлекать иностранных работников после завершения войны.

Все из-за того, что дефицит рабочей силы уже сейчас является критическим и будет только усиливаться. Зато европейские страны не заинтересованы в возвращении украинских мигрантов.

В то же время бояться массовой конкуренции со стороны трудовых мигрантов не стоит, ведь на рынке труда они обычно занимают те ниши, которые остаются вакантными. В странах Европы, например, немало мигрантов работают на вывозе мусора, дворниками, сиделками и тому подобное.

Ясно, что люди боятся: вот если они придут, я не смогу трудоустроиться. Но сможете. В Украине уже работодатели жалуются на нехватку рабочей силы, а после войны она точно будет, еще больше. Никуда мы не денемся. Но разработать и держать очень взвешенную, очень спокойную миграционную политику – это правда,

– подчеркнула Либанова в интервью "Суспильному".

В инфляционном отчете Национального банка Украины говорилось о том, что массовое возвращение украинцев из-за границы не стоит ждать как минимум до 2027 года. Кроме того, этот процесс будет происходить довольно медленными темпами – всего по 100 тысяч человек в год.

А Пендзин говорит, что для обеспечения внутреннего рынка трудаи нужно будет завозить трудовых мигрантов в количестве от 400 до 450 тысяч человек в год.

К тому же в обществе распространены опасения, что иностранные работники якобы будут отбирать рабочие места у украинцев и соглашаться работать за более низкую заработную плату.

Но в этом вопросе важно четко понимать, о каком именно контингенте работников идет речь. Прежде всего речь о низкоквалифицированных специалистах, которые выполняют ручной труд. Как правило, такие работники больше всего нужны в сферах, где в Украине уже сейчас наблюдается огромный дефицит кадров. Прежде всего это строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность,

– добавляет Пендзин.

Насколько Украина готова к привлечению трудовых мигрантов?

Дело в том, что еще до начала полномасштабной войны Украина была популярным направлением для трудовых мигрантов: по состоянию на 2021 год в Украине находилось около 300 тысяч трудовых мигрантов.

И еще раньше председатель ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу рассказал, что в 2025 году было оформлено или продлено примерно 9,5 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцам.

Как объясняет Воскобойник, ситуация на украинском рынке труда формируется сразу под влиянием нескольких кризисов. Прежде всего война и мобилизация существенно сократили количество трудоспособного населения.

Таким образом, около 75% украинского бизнеса сегодня испытывают трудности с закрытием вакансий, а наибольший дефицит кадров наблюдается в строительстве, логистике, аграрном секторе, медицине и образовании.

Война и демографический кризис приводят к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немного неуместно,

– отметил эксперт.

Адвокат Анна Даниэль в комментарии для 24 Канала напоминает, что порядок трудоустройства иностранцев в Украине определяется Законом Украины "О занятости населения", который устанавливает правовые, экономические и организационные основы реализации государственной политики в сфере занятости населения, а также гарантии защиты прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы.

Анна Даниэль, Кандидат юридических наук, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" Согласно этому, для оформления разрешения работодатель подает заявление установленной Кабинетом Министров формы, копии паспортных документов иностранца с переводом, фотографию, проект трудового договора или гиг-контракта, а также другие документы в зависимости от категории работника, в частности для командированных, внутрикорпоративных цессионариев или студентов-иностранцев.

Отдельно юрист обращает внимание на Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", который определяет основания пребывания иностранцев в Украине.

Для работников таким основанием является официальное трудоустройство, которое, в свою очередь, дает возможность получить вид на жительство,

– отмечает она.

Адвокат Игорь Тарасенко добавляет для 24 Канала, что официальное оформление, трудовой договор и законные основания пребывания в Украине – это не формальность, а защита самого работодателя от штрафов и претензий контролирующих органов.

Игорь Тарасенко, Юрист В Украине иностранцы, которые прибыли для трудоустройства на определенный срок, принимаются на работу на основании соответствующего разрешения, которое оформляется через центр занятости.

Он также отметил, что работникам не стоит соглашаться на работу "на словах". По его словам, устные договоренности, отсутствие трудового договора и неопределенный статус пребывания в стране создают прямые риски потери заработной платы, социальной защиты и возможности эффективно защитить свои права.

В то же время относительно признания иностранного образования, Анна Даниэль объясняет, что в Украине это происходит через процедуру нострификации, которую осуществляет Министерство образования и науки. Для этого необходимо подать легализованный диплом, нотариально заверенный перевод и приложение с перечнем дисциплин.

Процедура регулируется приказом МОН №504 от 5 мая 2015 года, который определяет порядок признания иностранных документов об образовании. По словам юриста, этот механизм позволяет подтвердить соответствие иностранных квалификаций украинским стандартам и дает право на продолжение обучения или трудоустройства в Украине.

Как избежать нелегальной миграции?

Отдельно адвокат отмечает риски нелегальной миграции. Анна говорит, что это представляет угрозу, как для государства, так и для самих работников.

Для того, чтобы избежать нарушений в этом, важно обеспечивать официальное оформление трудовых отношений.

Даниэль называет ключевые шаги для предотвращения:

Официальное оформление. Отказ от "зарплат в конвертах" и неофициального допуска к работе. С 2026 года усилен мониторинг за соответствием фактического места работы тому, что указано в разрешении. Проверка посредников. Использование услуг только тех компаний по трудоустройству, которые имеют соответствующую лицензию Министерства экономики. Соблюдение сроков. Своевременное продление удостоверений и разрешений. Нарушение сроков пребывания влечет за собой административную ответственность по ст. 203 КУоАП.

Игорь Тарасенко также отмечает, что работу в таком случае стоит не начинать без проверки документов и не пользоваться сомнительными посредниками.

В трудовых вопросах самое опасное – это не бюрократия, а ее игнорирование. Моя позиция как адвоката проста: трудовая миграция должна быть не хаотичным переездом или неформальной договоренностью, а юридически оформленным процессом. Там, где документы в порядке, у человека есть права,

– отметил он.

Интересно, что Василий Воскобойник говорит, что именно Служба безопасности Украины должна сыграть ключевую роль в отборе стран для трудовой миграции, в частности для контроля места жительства и работы иностранцев в Украине.