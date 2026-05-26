Как сейчас облагаются налогом посылки с Temu и AliExpress?
От того, как быстро люди адаптируются к новым требованиям, зависит, придется ли доплачивать налоги и сталкиваться с задержками на таможне. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Игорь Ясько.
Сейчас в Украине для физических лиц действует льгота:
- если стоимость международной посылки не превышает 150 евро, покупатель не платит НДС и пошлину;
- налоги начисляются только на сумму превышения.
Отдельно существует лимит в 45 евро для подарочных отправлений "от физлица к физлицу". В таком случае налоги не взимаются, если посылка не имеет признаков коммерческой партии и товар не был оплачен.
Что планируют изменить?
В рамках налоговой реформы правительство предлагает полностью пересмотреть подход к международным посылкам. Главное изменение – возможная отмена льготы на покупки до 150 евро. Фактически это означает, что:
- НДС могут начать начислять “с первого евро”;
- Международные покупки станут дороже;
- Налог могут включать еще на этапе оформления заказа.
Платформы (маркетплейсы) при этом получат роль налоговых агентов: именно они будут ответственными за правильное начисление и перечисление НДС, а также за передачу информации об операциях украинских покупателей. Для подарочных посылок от родственников и друзей критическим станет предел в 45 евро – превышение будет означать необходимость уплаты налога, если речь не идет о четко определенных исключениях.
Что советуют украинцам?
Эксперты рекомендуют украинцам внимательнее относиться к международным заказам и заранее готовиться к возможным изменениям:
- Следить за стоимостью заказов и не ориентироваться только на старый порог в 150 евро: он может потерять актуальность после изменений.
- Хранить инвойсы, чеки и выписки из банка – они будут основным доказательством стоимости товара в случае вопросов таможни.
- Не занижать стоимость и не маскировать коммерческие партии под "подарки": это риск доначисления налогов, штрафов и задержки посылки.
- Закладывать в стоимость покупок возможный НДС и пошлину, особенно для дорогой техники, гаджетов и брендовой одежды.
Какие результаты голосования за налог на международные посылки?
Верховная Рада Украины не смогла поддержать изменения в законопроект №12360. Они предусматривали новые правила налогообложения международных посылок.
За соответствующее решение проголосовали 222 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах, поэтому оно не принято.
К слову, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок в 2025 году не платили налоги –это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.