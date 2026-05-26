Результаты голосования за налогообложение посылок из-за рубежа

Для принятия законопроекта не хватило всего несколько голосов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Смотрите также Какие поступления ФЛП не нужно декларировать как доход

Речь идет о документе об изменениях в Таможенный кодекс Украины. Одной из самых резонансных норм законопроекта было отмена действующего льготного порога на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Именно эта норма вызвала активные дискуссии среди украинцев, которые регулярно заказывают товары из-за рубежа через:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

AliExpress;

Temu;

Amazon и другие платформы.

За соответствующее решение проголосовали 222 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах, поэтому оно не принято.

К слову, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок в 2025 году не платили налоги –это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.

А общие потери от начала войны могут превысить 43 миллиарда гривен.

Это недофинансированная армия и социальные расходы, потерянные рабочие места в Украине, недоинвестированный технологический сектор. Принятие законопроекта является вопросом экономической справедливости, выживания украинского производства и экономической безопасности государства,

– говорится в заявлении Ассоциации предприятий информационных технологий Украины.