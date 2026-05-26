Результати голосування за оподаткування посилок з-за кордону

Для ухвалення законопроєкту не вистачило всього кілька голосів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про документ щодо змін до Митного кодексу України. Однією з найрезонансніших норм законопроєкту було скасування чинного пільгового порогу на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Саме ця норма викликала активні дискусії серед українців, які регулярно замовляють товари з-за кордону через:

AliExpress;

Temu;

Amazon та інші платформи.

За відповідне рішення проголосували 222 народні депутати при мінімально необхідних 226 голосах, тому воно не ухвалене.

До слова, за даними експертів, більше половини (56%) міжнародних посилок у 2025 році не сплачували податки –це товари на суму близько 93 мільярди гривень, через це бюджет втратив щонайменше 18,6 мільярдів гривень.

А загальні втрати від початку війни можуть перевищити 43 мільярди гривень.

Це недофінансована армія та соціальні витрати, втрачені робочі місця в Україні, недоінвестований технологічний сектор. Ухвалення законопроєкту є питанням економічної справедливості, виживання українського виробництва та економічної безпеки держави,

– йдеться в заяві Асоціації підприємств інформаційних технологій України.

