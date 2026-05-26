Как польский гигант будет работать в Украине?

Проект выхода Allegro на украинский рынок разделен на несколько этапов. Поэтому речь идет не о быстрой экспансии, а о поэтапном масштабировании бизнеса, пишет UCSC.

Смотрите также Glovo бьет тревогу: сервис теряет заказы из-за дефицита курьеров

Первым шагом станет возможность для украинских покупателей заказывать товары у польских продавцов на Allegro с доставкой в Украину. Запуск этого этапа ожидается уже в июне. После этого платформа:

откроет доступ для более широкого круга польских продавцов;

позволит им работать с украинскими клиентами;

постепенно будет масштабировать присутствие в Украине.

В общем Allegro рассматривает запуск отдельного направления Allegro.ua, который потенциально откроют и для украинских продавцов. По неофициальным данным портала, это может произойти уже в 2027 году.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Отмечается, что логистическим партнером проекта может станет Nova Post.

Allegro – новый конкурент украинской Rozetka

Польское издание отмечает, что выход Allegro в Украину может стать серьезным вызовом для местных игроков.

Эксперт по вопросам рынка розничной торговли в Украине Игорь Гугля в комментарии для портала wiadomoscihandlowe.pl отметил, что потенциальный успех Allegro на украинском рынке в значительной степени будет зависеть от уникальности ассортимента продукции и эффективности логистики.

Одной из уникальных особенностей украинского рынка торговых платформ является то, что его ключевые игроки, кроме присутствия в Интернете, также создали достаточно прочную и разветвленную сеть стационарных магазинов. К ним относятся epicentrk.ua с сетью торговых центров "Эпицентр", Rozetka, Allo и Maudau (в составе Fozzy Group). Это огромное преимущество для этих компаний

– они работают как стационарные магазины, так и пункты самовывоза, – говорит эксперт.

Чем отличается от Temu?

Главная разница – в регулировании и прозрачности, пишет Sonline.

К Temu уже возникали претензии со стороны европейских регуляторов:

обманчивые скидки

агрессивные методы продажи

проблемы с возвратом средств

риски нелегальных товаров

Зато Allegro работает в рамках европейского правового поля, что снижает уровень неопределенности для покупателей.

Почему цены такие низкие? Низкая стоимость товаров объясняется сразу несколькими факторами: конкуренцией между продавцами, большим количеством предложений одного и того же товара, поставками из разных стран.

Это создает эффект демпинга – покупатель видит максимально низкую цену, но не всегда понимает, что стоит за ней.

Какой еще польский магазин будет в Украине?