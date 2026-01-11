Какие ошибки есть при уплате налогов и как их исправить?

Есть два типа ошибок, которые допускают предприниматели, пишет 24 Канал со ссылкой на 7eminar.

Первый тип ошибки – это неверное назначение платежа

Если ФЛП ошибся в названии налога или периоде уплаты, то исправить проведенный банком платеж уже невозможно. Это прямо подтверждает ГНС в ЗІР, категория 132.01: после выполнения платежной инструкции реквизит "Назначение платежа" не корректируется. При этом ответственность за неправильное назначение платежа не предусмотрена.

Например, если ФЛП ошибочно указал "єдиний внесок" вместо "єдиний податок", но средства поступили именно на счет единого налога, то дополнительных действий не нужно. Главное – проверить оплату в электронном кабинете.

Второй тип ошибки – неверный расчетный счет

В этом случае ситуацию можно исправить путем перенаправления средств на верный счет. Чтобы избежать штрафов, должны одновременно выполняться два условия:

Налог должен быть уплачен вовремя, даже если уплачен "не туда"; Необходимо подать заявление по форме F1302002 о перенаправлении средств на верный счет.

В заявлении указать реквизиты счета, на который средства были ошибочно уплачены, и правильный счет, на который нужно перенаправить средства. Налоговая рассматривает такое заявление в течение 20 календарных дней.

